Tuyển Chăm sóc khách hàng ULTIMATE SUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 172 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chăm sóc khách hàng, chủ động tìm hiểu thông tin sản phẩm để tư vấn và trả lời các câu hỏi của khách hàng. Phối hợp công việc với kho và các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ công việc.

Tiếp nhận, trả lời và xử lý các yêu cầu của khách hàng (các vấn đề trong phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ)…đảm bảo đúng chất lượng, đúng quy định, quy trình.

Trả lời review khách hàng và 1 số công việc nho nhỏ khác của sàn

Đảm bảo công việc theo chất lượng: Respon time: 5-10 phút và Respon rate: 99%

chất lượng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên.

Tiếng Anh tốt. Đọc và viết tốt, sử dụng từ ngữ linh hoạt.

Cẩn thận, chăm chỉ, thái độ hòa nhã, nhiệt tình, kiên nhẫn và yêu thích công việc.

Hiểu biết về các kênh bán hàng online, xu hướng tiêu dùng của khách hàng

Có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng trực tuyến, dịch vụ chăm sóc khách hàng 6 tháng trở lên

Tin học văn phòng, khả năng đánh máy tốt, nhanh nhẹn.

Ưu tiên ứng viên có khả năng lãnh đạo, có kinh nghiệm lãnh đạo đội nhóm, làm việc với con người.

Tại ULTIMATE SUP Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG

Lương cứng: 7- 9 triệu.

Thời gian thử việc: 2 tháng và hưởng 100% lương. Sau 2 tháng sẽ được ký hợp đồng chính thức và hưởng các đãi ngộ xã hội.

LƯƠNG HIỆU QUẢ VÀ THƯỞNG

Thưởng 2 lần 1 năm dựa trên performance của bản thân và công ty.

PHÚC LỢI

Phụ cấp ăn trưa tại văn phòng 25k/bữa. Phụ cấp gửi xe.

Được hỗ trợ vé máy bay đi du lịch 1 lần trong năm.

Được chúc mừng và nhận quà vào các dịp lễ đặc biệt trong năm.

Được thăm hỏi các dịp ốm đau, ma chay cưới hỏi trong gia đình.

Quỹ học tập và phát triển (learning bank)

THỜI GIAN NGHỈ PHÉP

Thời gian nghỉ phép của công ty là 1 ngày/tháng, tương ứng 12 ngày/năm.

Công việc của mình được người khác hỗ trợ, giúp đỡ.

Số lượng ngày nghỉ không quá nhiều.

ĐÀO TẠO

Được đào tạo chuyên môn về sàn thương mại điện tử.

Làm việc với chuyên gia TMĐT hàng đầu – CEO công ty.

Phát triển bản thân liên tục.

CƠ HỘI THĂNG TIẾN, RÈN LUYỆN & PHÁT TRIỂN

Công ty khuyến khích tinh thần học hỏi và tự học. Ultimate Sup mong muốn tạo ra môi trường học để phát triển bản thân và công ty, vì thế luôn có các khoá học cần thiết cho nhân viên. Ngoài ra, nhân viên có thể tự đề xuất các khoá học, công ty sẽ xét duyệt và chi trả.

Làm việc tại đây, bạn sẽ biết các công việc để xây dựng một cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn. Học được quy trình chuẩn đăng tải cho một sản phẩm lên sàn, từ nghiên cứu từ khoá làm tiêu đề, cách làm hình cho sản phẩm và viết mô tả hấp dẫn để thuyết phục người đọc mua sản phẩm...

Nâng cao tinh thần tự giác của bản thân trong công việc cũng như cuộc sống. Biết sắp xếp và quản lý nhiệm vụ hàng ngày một cách hợp lý.

QUYỀN LỢI KHÁC

Work from home sáng thứ 7 hàng tuần.

Học được về cách làm việc với sàn thương mại điện tử, đặc biệt là với sàn của Singapore.

Được tiếp xúc với một số công cụ mới. Công ty luôn nhanh nhạy trong việc cập nhật các công cụ mới để áp dụng trong công việc.

Được học hỏi từ người có kinh nghiệm làm sàn với nhiều ngàn đơn hàng mỗi tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ULTIMATE SUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin