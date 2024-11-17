Tuyển Customer Service thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Liên hệ với các đại lý/ hãng tàu để lấy booking

Kiểm tra lịch dự kiến hàng về, khai manifest, gửi thông báo hàng đến, làm lệnh giao hàng

Gửi SI, VGM cho hãng tàu, lên BL nháp, gửi pre-alert

Tiếp nhận và phối hợp với sales để giải quyết các thắc mắc của khách hàng và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Theo dõi/ giám sát lô hàng từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành

Hỗ trợ team sales check giá với các agents

Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp (Hãng tàu/máy bay, Đại lý vận chuyển...)

Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc phân công.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Logistics/ Xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành liên quan

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Customer Service

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cả mảng Sea và Air

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh tốt

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng

Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm

Có chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn và thưởng dự án.

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tổng Công ty, công ty tổ chức.

