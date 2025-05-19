Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THU ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hoàn Kiếm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu kế toán liên quan đến những hoạt động kinh tế phát sinh hàng kỳ của công ty bao gồm: Phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập,… Sau đó sẽ kiểm tra tính xác thực và hợp lệ của những chứng từ liên quan đến từng nghiệp vụ kinh tế pháp sinh, đồng thời ghi tài khoản vào hệ thống sổ sách liên quan.

Hạch toán chi phí, doanh thu, thuế GTGT, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, tài sản,… và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.

In sổ kế toán tổng hợp hướng dẫn chi tiết đến doanh nghiệp.

Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị trong dữ liệu tổng hợp và dữ liệu chi tiết.

Lưu trữ, sắp xếp và sử dụng các chứng từ, sổ sách theo đúng quy định pháp luật.

Kiểm tra từng mục khoản, hạch toán nghiệp vụ phát sinh, việc đối chiếu giữa các sổ sách và chứng từ.

Theo dõi việc quản lý công nợ, giúp công ty nắm bắt rõ tình hình lãi – lỗ của doanh nghiệp, tình hình huy động vốn từ ngân hàng. Đề xuất cho phép doanh nghiệp lập dự phòng để xử lý khoản phải thu khó trả của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ từ 23 tuổi trở lên, có kinh nghiệm từ 2-3 năm

Tốt nghiệp các Trường Cao đẳng / Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán…

Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính (Word, Excel, Powerpoint,…)

Trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao và sức khỏe tốt

Có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THU ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Tổng thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + phụ cấp

- Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc

- Môi trường trong môi trường chuyên nghiệp

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực;

- Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...

- Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Team buildings, Hội thao,..

- Cơ hội nâng cao trình độ/tay nghề

