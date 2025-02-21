Tuyển Đầu bếp Dihk Service GmbH làm việc tại Quốc tế thu nhập Từ 2,000 USD

Dihk Service GmbH
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Dihk Service GmbH

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Dihk Service GmbH

Mức lương
Từ 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Germany

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Từ 2,000 USD

Dự án Hand in Hand for International Talents do Bộ Kinh tế Đức tài trợ mang đến cơ hội làm việc tại Đức cho người lao động Việt Nam. Dự án Hand in Hand for International Talents do Trung tâm Lao động ngoài nước COLAB phối hợp với DIHK Service GmbH, trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Cơ quan Lao động Liên bang Đức.
Chúng tôi tìm kiếm đầu bếp cho các nhà hàng, khách sạn, resort tại Đức.
**Công việc:
- Làm việc tại một nhà hàng, khách sạn, hay resort tại Đức
- Lên thực đơn, mua và bảo quản thực phẩm và nguyên liệu
- Nấu nướng và trình bày món ăn
- Tính toán giá cả và tư vấn cho khách
**Quyền lợi:
- Mức lương khởi điểm 2000 Euro (trước thuế)
- Kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng tại Đức
- Chất lượng việc làm được đảm bảo bởi Cục Việc làm Liên bang Đức
- Miễn phí tham gia

Liên Hệ Công Ty

Dihk Service GmbH

Dihk Service GmbH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Breite Str. 29, 10178 Berlin, Germany

