Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu làm việc tại Ninh Bình thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu
- Ninh Bình:
- Số nhà 389, Đường Lê Thái Tổ, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các thao tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh.
Quản lý công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới cho lĩnh vực kinh doanh. .
Lập kế hoạch chi tiết về việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty
Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.
Phụ trách quản lý kinh doanh các nhóm nhỏ trong doanh nghiệp.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để duy trì hiệu quả bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.
Thống kê kết quả kinh doanh và chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
Điều hành phòng marketing xây dựng hình ảnh cho thương hiệu của doanh nghiệp.
Thu thập thông tin từ đối thủ cạnh tranh, tiến hành phân tích, đánh giá để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có năng lực hoạch định và xây dựng chiến lược kinh doanh
- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế
Tại Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các quyền lợi của Công ty theo quy định của pháp luật
- Được làm việc trong môi trường y đức, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến
