Công việc Dịch vụ quảng cáo

-

Có 950 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sách Panda
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Sách Panda làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH Sách Panda
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PARISKIN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PARISKIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PARISKIN
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Lava Digital
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công TY TNHH Lava Digital làm việc tại Điện Biên thu nhập 12 - 15 Triệu
Công TY TNHH Lava Digital
Hạn nộp: 07/06/2025
Điện Biên Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH KSMC
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH KSMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH KSMC
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Vbase
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Tnhh Vbase làm việc tại Gia Lai thu nhập 6 - 11 Triệu
Công Ty Tnhh Vbase
Hạn nộp: 24/05/2025
Gia Lai Đã hết hạn 6 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 11/05/2025
Phú Thọ Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Phú Thọ Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Abbott Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Abbott Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Sơn Dura Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu JobsGO Recruit
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Love At First Sight làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Love At First Sight
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Goody Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Goody Group
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GGO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Phoenix Network làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Phoenix Network
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Lingroup Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty TNHH Lingroup Global
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MEMYMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MEMYMIND
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
14 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Ivy Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Ivy Holding
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Shell Việt Nam TNHH làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty Shell Việt Nam TNHH
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN 1AUTOCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 1AUTOCARE
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tăng cao với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, tổ chức. Việc làm này rất phù hợp cho những ai đam mê sáng tạo, mức lương dao động từ 4.000.000 - 50.000.000 VND/tháng, tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM...

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm dịch vụ quảng cáo

Việc làm dịch vụ quảng cáo là cung cấp các giải pháp nhằm quảng bá sản phẩm, thương hiệu qua các kênh truyền thông như mạng xã hội, Google Ads, truyền hình,...

Hiện nay, nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang đối mặt với việc thiếu hụt nhân tài có kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. Sự phát triển nhanh chóng của ngành cùng khối lượng công việc lớn đã tạo áp lực trong việc tuyển dụng, trong khi nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo phù hợp lại ngày càng gia tăng.

Lượng tin tuyển dụng cho các vị trí trong ngành quảng cáo cũng ngày một nhiều với hàng trăm tin đăng tuyển mỗi tháng, phản ánh sự cạnh tranh và nhu cầu bức thiết trong việc thu hút và giữ chân nhân viên chất lượng.

Nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang tăng cao

Ngành dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang mở ra nhiều tiềm năng và triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn, đặc biệt là các vị trí như Quản lý tài khoản, Giám đốc sáng tạo,... Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu quảng bá sản phẩm, các chuyên gia trong ngành quảng cáo ngày càng được trọng dụng và có cơ hội thăng tiến, giúp các nhân sự thể hiện khả năng sáng tạo, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và thu nhập cao trong tương lai.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo

Theo như Job3s tìm hiểu, Mức lương trung bình cho việc làm dịch vụ quảng cáo hiện nay dao động từ 4.000.000 - 50.000.000 VND/tháng, tùy theo nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí làm việc, các phúc lợi đi kèm. Dưới đây là bảng mức lương cụ thể:

Vị trí công việc

Mức lương (VND/tháng)

Nhân viên tư vấn dịch vụ quảng cáo

8.000.000 - 15.000.000

Thực tập sinh quảng cáo

4.000.000 - 5.000.000

Chuyên viên quảng cáo

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng nhóm quảng cáo

25.000.000 - 35.000.000

Trưởng phòng marketing

20.000.000 - 40.000.000

Giám đốc marketing

40.000.000 - 50.000.000
Bảng mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo

3. Mô tả công việc cho việc làm dịch vụ quảng cáo

Việc làm dịch vụ quảng cáo bao gồm việc xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng cáo, giám sát hiệu quả chiến dịch và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũng như các bên liên quan.

Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo: Nghiên cứu và phát triển các chiến lược tiếp thị, lựa chọn phương tiện truyền thông phù hợp, xác định đối tượng mục tiêu và thực hiện các chiến dịch quảng cáo nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch: Sau khi chiến dịch được triển khai, nhân viên dịch vụ quảng cáo cần theo dõi sát sao kết quả, phân tích dữ liệu từ các kênh quảng cáo, đánh giá các chỉ số như lượt tiếp cận, tỷ lệ chuyển đổi, lợi nhuận trên chi phí để điều chỉnh chiến lược nếu cần.

Tương tác với khách hàng và các bên liên quan: Giao tiếp với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu, cung cấp báo cáo về tiến độ và kết quả chiến dịch, đồng thời làm việc với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo chiến dịch được thực hiện hiệu quả và đúng thời gian.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm dịch vụ quảng cáo

Các vị trí công việc trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo thường yêu cầu sự sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và khả năng lập kế hoạch chiến lược. Dưới đây là một số vị trí công việc của việc làm dịch vụ quảng cáo:

4.1. Nhân viên tư vấn dịch vụ quảng cáo

Nhân viên tư vấn dịch vụ quảng cáo là người đảm nhận vai trò liên kết với khách hàng để tư vấn các giải pháp quảng cáo phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của họ. Công việc này đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp và khả năng hiểu biết sâu sắc về các công cụ quảng cáo để đưa ra chiến lược hiệu quả.

4.2. Thực Tập Sinh quảng cáo

Đây là vị trí dành cho sinh viên hoặc người mới bắt đầu trong ngành quảng cáo. Các thực tập sinh sẽ hỗ trợ công việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu, sáng tạo nội dung, học hỏi từ các chuyên gia. Đây là cơ hội để trau dồi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

4.3. Chuyên viên quảng cáo

Chuyên viên quảng cáo là những người thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng. Công việc này đòi hỏi phải có khả năng sáng tạo, kỹ năng phân tích dữ liệu và quản lý chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng khác nhau.

Nhu cầu tìm việc làm dịch vụ quảng cáo đang tăng cao ở vị trí chuyên viên quảng cáo
Nhu cầu tìm việc làm dịch vụ quảng cáo đang tăng cao ở vị trí chuyên viên quảng cáo

4.4. Trưởng nhóm quảng cáo

Trưởng nhóm quảng cáo là người chịu trách nhiệm điều hành, giám sát các dự án quảng cáo, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Trưởng nhóm quảng cáo cần có kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt.

4.5. Trưởng phòng marketing

Trưởng phòng marketing quản lý toàn bộ các hoạt động marketing và quảng cáo trong công ty, bao gồm việc xây dựng chiến lược marketing tổng thể, phân tích thị trường và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo. Vị trí này yêu cầu phải có khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược.

4.6. Giám đốc marketing

Giám đốc marketing là người đứng đầu bộ phận marketing, giám sát tất cả các hoạt động quảng cáo và marketing của công ty. Giám đốc marketing sẽ đưa ra chiến lược dài hạn, chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh thu thông qua các chiến lược quảng cáo và truyền thông hiệu quả.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại các thành phố lớn của Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Các doanh nghiệp tại đây đang rất cần sự hỗ trợ trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu để cạnh tranh trên thị trường đầy tiềm năng.

5.1. Tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế quan trọng của Việt Nam. Nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Hà Nội đang gia tăng mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và thương mại điện tử. Các công ty tại đây cần quảng bá hình ảnh để cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu trong thị trường đầy tiềm năng.

Mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Hà Nội dao động từ 15.000.000 - 60.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Ba Đình, Quận

Hà Đông…

Mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Hà Nội dao động từ 15.000.000 - 60.000.000 VND/tháng
Mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Hà Nội dao động từ 15.000.000 - 60.000.000 VND/tháng

5.2. Tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo tại Hồ Chí Minh

Nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cao do sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty trong việc thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu. Thị trường việc làm tại TP.HCM luôn phát triển mạnh mẽ nhờ vào lượng dân cư đông và sự phát triển của các ngành nghề như bán lẻ, công nghệ, tài chính.

Mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại TP.HCM dao động từ 20.000.000 - 50.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận 1, Quận 10, Quận 12…

5.3. Tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, với vị trí chiến lược tại miền Trung, đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các ngành du lịch, bất động sản và thương mại đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu về dịch vụ quảng cáo ngày càng tăng. Các công ty ở Đà Nẵng cần sự hỗ trợ để quảng bá sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng trong khu vực và quốc tế.

Mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Đà Nẵng dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê…

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm dịch vụ quảng cáo

Để thành công trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo, những kỹ năng chuyên môn cùng khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những kỹ năng và yêu cầu cần thiết khi tuyển dụng dịch vụ quảng cáo của các nhà tuyển dụng:

Bằng cấp: Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành Marketing, ngành quảng cáo, ngành truyền thông

Kỹ năng sáng tạo và tư duy chiến lược: Đây là yếu tố then chốt giúp xây dựng các chiến dịch quảng cáo nổi bật và thu hút khách hàng. Một chiến lược tốt không chỉ giải quyết được mục tiêu kinh doanh mà còn tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với đối tượng mục tiêu bằng các ý tưởng sáng tạo, hình ảnh và thông điệp phù hợp.

Kỹ năng phân tích và đánh giá dữ liệu: Quảng cáo ngày nay không chỉ là về sáng tạo mà còn liên quan chặt chẽ đến việc phân tích dữ liệu. Việc hiểu rõ các chỉ số như tỉ lệ chuyển đổi, mức độ tương tác sẽ giúp điều chỉnh chiến dịch kịp thời, từ đó nâng cao hiệu quả quảng cáo.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Để truyền đạt ý tưởng chiến lược và kết quả đến khách hàng hoặc đội nhóm, kỹ năng giao tiếp là rất cần thiết. Việc thuyết trình một cách thuyết phục, rõ ràng giúp khách hàng hiểu rõ giá trị của chiến dịch và duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả.

Kiến thức về công nghệ và các nền tảng quảng cáo trực tuyến: Quảng cáo trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ, do đó việc am hiểu các công cụ, nền tảng như Google Ads, Facebook Ads… sẽ giúp tối ưu hóa chiến dịch, từ việc nhắm đúng đối tượng đến việc sử dụng ngân sách hiệu quả.

Người ứng viên cần có kiến thức về công nghệ và các nền tảng quảng cáo trực tuyến
Người ứng viên cần có kiến thức về công nghệ và các nền tảng quảng cáo trực tuyến

7. Những khó khăn trong việc làm dịch vụ quảng cáo

Trong ngành dịch vụ quảng cáo, các chuyên gia quảng cáo phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm áp lực về thời gian, phản hồi tiêu cực từ khách hàng, sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng thị trường và mức độ cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong ngành.

Áp lực về thời gian và yêu cầu công việc: Quá trình tạo ra một chiến dịch quảng cáo hiệu quả đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thường xuyên làm việc với thời gian hạn chế. Điều này khiến các nhà quảng cáo phải làm việc căng thẳng và luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu bất ngờ từ khách hàng.

Đối mặt với phản hồi tiêu cực từ khách hàng: Một trong những thử thách lớn nhất là chiến dịch quảng cáo không đạt được kết quả như mong đợi hoặc không phù hợp với kỳ vọng của khách hàng. Phản hồi tiêu cực có thể gây áp lực lớn và ảnh hưởng đến mối quan hệ với khách hàng.

Thay đổi nhanh chóng của xu hướng thị trường: Ngành quảng cáo không ngừng thay đổi với các xu hướng mới về công nghệ, nền tảng, cách thức tiếp cận khách hàng. Các nhà quảng cáo phải liên tục cập nhật và điều chỉnh chiến lược của mình để không bị lạc hậu, điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo liên tục.

Cạnh tranh trong ngành: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và sự gia tăng các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo khiến mức độ cạnh tranh trở nên tăng cao. Các nhà quảng cáo cần phải nổi bật và tạo ra giá trị độc đáo để thu hút khách hàng, đồng thời duy trì sự sáng tạo và chất lượng dịch vụ trong một thị trường đầy rẫy đối thủ.

Tóm lại, nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Việc làm dịch vụ quảng cáo đòi hỏi ứng viên phải có kỹ năng sáng tạo, tư duy chiến lược và khả năng phân tích dữ liệu. Dù gặp phải nhiều thách thức nhưng ngành quảng cáo vẫn mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và tiềm năng thu nhập cao, là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đam mê sáng tạo và chiến lược.