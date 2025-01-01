Công việc Dịch vụ quảng cáo

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tăng cao với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, tổ chức. Việc làm này rất phù hợp cho những ai đam mê sáng tạo, mức lương dao động từ 4.000.000 - 50.000.000 VND/tháng, tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM...

Việc làm dịch vụ quảng cáo là cung cấp các giải pháp nhằm quảng bá sản phẩm, thương hiệu qua các kênh truyền thông như mạng xã hội, Google Ads, truyền hình,...

Hiện nay, nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang đối mặt với việc thiếu hụt nhân tài có kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. Sự phát triển nhanh chóng của ngành cùng khối lượng công việc lớn đã tạo áp lực trong việc tuyển dụng, trong khi nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo phù hợp lại ngày càng gia tăng.

Lượng tin tuyển dụng cho các vị trí trong ngành quảng cáo cũng ngày một nhiều với hàng trăm tin đăng tuyển mỗi tháng, phản ánh sự cạnh tranh và nhu cầu bức thiết trong việc thu hút và giữ chân nhân viên chất lượng.

Ngành dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang mở ra nhiều tiềm năng và triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn, đặc biệt là các vị trí như Quản lý tài khoản, Giám đốc sáng tạo,... Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu quảng bá sản phẩm, các chuyên gia trong ngành quảng cáo ngày càng được trọng dụng và có cơ hội thăng tiến, giúp các nhân sự thể hiện khả năng sáng tạo, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và thu nhập cao trong tương lai.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo

Theo như Job3s tìm hiểu, Mức lương trung bình cho việc làm dịch vụ quảng cáo hiện nay dao động từ 4.000.000 - 50.000.000 VND/tháng, tùy theo nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí làm việc, các phúc lợi đi kèm. Dưới đây là bảng mức lương cụ thể:

Vị trí công việc Mức lương (VND/tháng) Nhân viên tư vấn dịch vụ quảng cáo 8.000.000 - 15.000.000 Thực tập sinh quảng cáo 4.000.000 - 5.000.000 Chuyên viên quảng cáo 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng nhóm quảng cáo 25.000.000 - 35.000.000 Trưởng phòng marketing 20.000.000 - 40.000.000 Giám đốc marketing 40.000.000 - 50.000.000

Bảng mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo

3. Mô tả công việc cho việc làm dịch vụ quảng cáo

Việc làm dịch vụ quảng cáo bao gồm việc xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng cáo, giám sát hiệu quả chiến dịch và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũng như các bên liên quan.

Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo: Nghiên cứu và phát triển các chiến lược tiếp thị, lựa chọn phương tiện truyền thông phù hợp, xác định đối tượng mục tiêu và thực hiện các chiến dịch quảng cáo nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch: Sau khi chiến dịch được triển khai, nhân viên dịch vụ quảng cáo cần theo dõi sát sao kết quả, phân tích dữ liệu từ các kênh quảng cáo, đánh giá các chỉ số như lượt tiếp cận, tỷ lệ chuyển đổi, lợi nhuận trên chi phí để điều chỉnh chiến lược nếu cần.

Tương tác với khách hàng và các bên liên quan: Giao tiếp với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu, cung cấp báo cáo về tiến độ và kết quả chiến dịch, đồng thời làm việc với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo chiến dịch được thực hiện hiệu quả và đúng thời gian.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm dịch vụ quảng cáo

Các vị trí công việc trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo thường yêu cầu sự sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và khả năng lập kế hoạch chiến lược. Dưới đây là một số vị trí công việc của việc làm dịch vụ quảng cáo:

4.1. Nhân viên tư vấn dịch vụ quảng cáo

Nhân viên tư vấn dịch vụ quảng cáo là người đảm nhận vai trò liên kết với khách hàng để tư vấn các giải pháp quảng cáo phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của họ. Công việc này đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp và khả năng hiểu biết sâu sắc về các công cụ quảng cáo để đưa ra chiến lược hiệu quả.

4.2. Thực Tập Sinh quảng cáo

Đây là vị trí dành cho sinh viên hoặc người mới bắt đầu trong ngành quảng cáo. Các thực tập sinh sẽ hỗ trợ công việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu, sáng tạo nội dung, học hỏi từ các chuyên gia. Đây là cơ hội để trau dồi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

4.3. Chuyên viên quảng cáo

Chuyên viên quảng cáo là những người thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng. Công việc này đòi hỏi phải có khả năng sáng tạo, kỹ năng phân tích dữ liệu và quản lý chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng khác nhau.

Nhu cầu tìm việc làm dịch vụ quảng cáo đang tăng cao ở vị trí chuyên viên quảng cáo