Công việc Dịch vụ quảng cáo

Có 950 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tăng cao với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, tổ chức. Việc làm này rất phù hợp cho những ai đam mê sáng tạo, mức lương dao động từ 4.000.000 - 50.000.000 VND/tháng, tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM...
1. Nhu cầu nhân lực của việc làm dịch vụ quảng cáo
Việc làm dịch vụ quảng cáo là cung cấp các giải pháp nhằm quảng bá sản phẩm, thương hiệu qua các kênh truyền thông như mạng xã hội, Google Ads, truyền hình,...
Hiện nay, nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang đối mặt với việc thiếu hụt nhân tài có kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. Sự phát triển nhanh chóng của ngành cùng khối lượng công việc lớn đã tạo áp lực trong việc tuyển dụng, trong khi nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo phù hợp lại ngày càng gia tăng.
Lượng tin tuyển dụng cho các vị trí trong ngành quảng cáo cũng ngày một nhiều với hàng trăm tin đăng tuyển mỗi tháng, phản ánh sự cạnh tranh và nhu cầu bức thiết trong việc thu hút và giữ chân nhân viên chất lượng.
Ngành dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang mở ra nhiều tiềm năng và triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn, đặc biệt là các vị trí như Quản lý tài khoản, Giám đốc sáng tạo,... Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu quảng bá sản phẩm, các chuyên gia trong ngành quảng cáo ngày càng được trọng dụng và có cơ hội thăng tiến, giúp các nhân sự thể hiện khả năng sáng tạo, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và thu nhập cao trong tương lai.
2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo
Theo như Job3s tìm hiểu, Mức lương trung bình cho việc làm dịch vụ quảng cáo hiện nay dao động từ 4.000.000 - 50.000.000 VND/tháng, tùy theo nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí làm việc, các phúc lợi đi kèm. Dưới đây là bảng mức lương cụ thể:
|
Vị trí công việc
|
Mức lương (VND/tháng)
|
Nhân viên tư vấn dịch vụ quảng cáo
|
8.000.000 - 15.000.000
|
Thực tập sinh quảng cáo
|
4.000.000 - 5.000.000
|
Chuyên viên quảng cáo
|
15.000.000 - 25.000.000
|
Trưởng nhóm quảng cáo
|
25.000.000 - 35.000.000
|
Trưởng phòng marketing
|
20.000.000 - 40.000.000
|
Giám đốc marketing
|
40.000.000 - 50.000.000
3. Mô tả công việc cho việc làm dịch vụ quảng cáo
Việc làm dịch vụ quảng cáo bao gồm việc xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng cáo, giám sát hiệu quả chiến dịch và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũng như các bên liên quan.
Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo: Nghiên cứu và phát triển các chiến lược tiếp thị, lựa chọn phương tiện truyền thông phù hợp, xác định đối tượng mục tiêu và thực hiện các chiến dịch quảng cáo nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của khách hàng.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch: Sau khi chiến dịch được triển khai, nhân viên dịch vụ quảng cáo cần theo dõi sát sao kết quả, phân tích dữ liệu từ các kênh quảng cáo, đánh giá các chỉ số như lượt tiếp cận, tỷ lệ chuyển đổi, lợi nhuận trên chi phí để điều chỉnh chiến lược nếu cần.
Tương tác với khách hàng và các bên liên quan: Giao tiếp với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu, cung cấp báo cáo về tiến độ và kết quả chiến dịch, đồng thời làm việc với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo chiến dịch được thực hiện hiệu quả và đúng thời gian.
4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm dịch vụ quảng cáo
Các vị trí công việc trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo thường yêu cầu sự sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và khả năng lập kế hoạch chiến lược. Dưới đây là một số vị trí công việc của việc làm dịch vụ quảng cáo:
4.1. Nhân viên tư vấn dịch vụ quảng cáo
Nhân viên tư vấn dịch vụ quảng cáo là người đảm nhận vai trò liên kết với khách hàng để tư vấn các giải pháp quảng cáo phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của họ. Công việc này đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp và khả năng hiểu biết sâu sắc về các công cụ quảng cáo để đưa ra chiến lược hiệu quả.
4.2. Thực Tập Sinh quảng cáo
Đây là vị trí dành cho sinh viên hoặc người mới bắt đầu trong ngành quảng cáo. Các thực tập sinh sẽ hỗ trợ công việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu, sáng tạo nội dung, học hỏi từ các chuyên gia. Đây là cơ hội để trau dồi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.
4.3. Chuyên viên quảng cáo
Chuyên viên quảng cáo là những người thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng. Công việc này đòi hỏi phải có khả năng sáng tạo, kỹ năng phân tích dữ liệu và quản lý chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng khác nhau.
4.4. Trưởng nhóm quảng cáo
Trưởng nhóm quảng cáo là người chịu trách nhiệm điều hành, giám sát các dự án quảng cáo, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Trưởng nhóm quảng cáo cần có kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt.
4.5. Trưởng phòng marketing
Trưởng phòng marketing quản lý toàn bộ các hoạt động marketing và quảng cáo trong công ty, bao gồm việc xây dựng chiến lược marketing tổng thể, phân tích thị trường và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo. Vị trí này yêu cầu phải có khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược.
4.6. Giám đốc marketing
Giám đốc marketing là người đứng đầu bộ phận marketing, giám sát tất cả các hoạt động quảng cáo và marketing của công ty. Giám đốc marketing sẽ đưa ra chiến lược dài hạn, chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh thu thông qua các chiến lược quảng cáo và truyền thông hiệu quả.
5. Khu vực tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại các thành phố lớn của Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Các doanh nghiệp tại đây đang rất cần sự hỗ trợ trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu để cạnh tranh trên thị trường đầy tiềm năng.
5.1. Tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo tại Hà Nội
Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế quan trọng của Việt Nam. Nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Hà Nội đang gia tăng mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và thương mại điện tử. Các công ty tại đây cần quảng bá hình ảnh để cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu trong thị trường đầy tiềm năng.
Mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Hà Nội dao động từ 15.000.000 - 60.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Ba Đình, Quận
Hà Đông…
5.2. Tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo tại Hồ Chí Minh
Nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cao do sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty trong việc thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu. Thị trường việc làm tại TP.HCM luôn phát triển mạnh mẽ nhờ vào lượng dân cư đông và sự phát triển của các ngành nghề như bán lẻ, công nghệ, tài chính.
Mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại TP.HCM dao động từ 20.000.000 - 50.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận 1, Quận 10, Quận 12…
5.3. Tuyển dụng việc làm dịch vụ quảng cáo tại Đà Nẵng
Đà Nẵng, với vị trí chiến lược tại miền Trung, đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các ngành du lịch, bất động sản và thương mại đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu về dịch vụ quảng cáo ngày càng tăng. Các công ty ở Đà Nẵng cần sự hỗ trợ để quảng bá sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng trong khu vực và quốc tế.
Mức lương tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Đà Nẵng dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê…
6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm dịch vụ quảng cáo
Để thành công trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo, những kỹ năng chuyên môn cùng khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những kỹ năng và yêu cầu cần thiết khi tuyển dụng dịch vụ quảng cáo của các nhà tuyển dụng:
Bằng cấp: Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành Marketing, ngành quảng cáo, ngành truyền thông…
Kỹ năng sáng tạo và tư duy chiến lược: Đây là yếu tố then chốt giúp xây dựng các chiến dịch quảng cáo nổi bật và thu hút khách hàng. Một chiến lược tốt không chỉ giải quyết được mục tiêu kinh doanh mà còn tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với đối tượng mục tiêu bằng các ý tưởng sáng tạo, hình ảnh và thông điệp phù hợp.
Kỹ năng phân tích và đánh giá dữ liệu: Quảng cáo ngày nay không chỉ là về sáng tạo mà còn liên quan chặt chẽ đến việc phân tích dữ liệu. Việc hiểu rõ các chỉ số như tỉ lệ chuyển đổi, mức độ tương tác sẽ giúp điều chỉnh chiến dịch kịp thời, từ đó nâng cao hiệu quả quảng cáo.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Để truyền đạt ý tưởng chiến lược và kết quả đến khách hàng hoặc đội nhóm, kỹ năng giao tiếp là rất cần thiết. Việc thuyết trình một cách thuyết phục, rõ ràng giúp khách hàng hiểu rõ giá trị của chiến dịch và duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả.
Kiến thức về công nghệ và các nền tảng quảng cáo trực tuyến: Quảng cáo trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ, do đó việc am hiểu các công cụ, nền tảng như Google Ads, Facebook Ads… sẽ giúp tối ưu hóa chiến dịch, từ việc nhắm đúng đối tượng đến việc sử dụng ngân sách hiệu quả.
7. Những khó khăn trong việc làm dịch vụ quảng cáo
Trong ngành dịch vụ quảng cáo, các chuyên gia quảng cáo phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm áp lực về thời gian, phản hồi tiêu cực từ khách hàng, sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng thị trường và mức độ cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong ngành.
Áp lực về thời gian và yêu cầu công việc: Quá trình tạo ra một chiến dịch quảng cáo hiệu quả đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thường xuyên làm việc với thời gian hạn chế. Điều này khiến các nhà quảng cáo phải làm việc căng thẳng và luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu bất ngờ từ khách hàng.
Đối mặt với phản hồi tiêu cực từ khách hàng: Một trong những thử thách lớn nhất là chiến dịch quảng cáo không đạt được kết quả như mong đợi hoặc không phù hợp với kỳ vọng của khách hàng. Phản hồi tiêu cực có thể gây áp lực lớn và ảnh hưởng đến mối quan hệ với khách hàng.
Thay đổi nhanh chóng của xu hướng thị trường: Ngành quảng cáo không ngừng thay đổi với các xu hướng mới về công nghệ, nền tảng, cách thức tiếp cận khách hàng. Các nhà quảng cáo phải liên tục cập nhật và điều chỉnh chiến lược của mình để không bị lạc hậu, điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo liên tục.
Cạnh tranh trong ngành: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và sự gia tăng các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo khiến mức độ cạnh tranh trở nên tăng cao. Các nhà quảng cáo cần phải nổi bật và tạo ra giá trị độc đáo để thu hút khách hàng, đồng thời duy trì sự sáng tạo và chất lượng dịch vụ trong một thị trường đầy rẫy đối thủ.
Tóm lại, nhu cầu tuyển dụng dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Việc làm dịch vụ quảng cáo đòi hỏi ứng viên phải có kỹ năng sáng tạo, tư duy chiến lược và khả năng phân tích dữ liệu. Dù gặp phải nhiều thách thức nhưng ngành quảng cáo vẫn mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và tiềm năng thu nhập cao, là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đam mê sáng tạo và chiến lược.