Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

1. Bảo trì, sửa chữa & vận hành hệ thống cơ sở vật chất bao gồm: hệ thống quản lý tòa nhà (BMS, máy làm lạnh (chillers); AHU, tháp giải nhiệt, máy bơm; máy nén khí, hệ thống sấy khí; hệ thống khí nitơ, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, cửa ra vào, máy điều hòa, thiết bị nhà bếp, xe nâng, thang nâng cắt kéo, quạt hút...

2. Lắp đặt nguồn điện và khí nén cho máy móc sản xuất;

3. Giám sát các nhà thầu thực hiện công việc bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ sở vật chất trong nhà máy;

4. Phối hợp với kỹ thuật viên trong đội nhóm phụ trách hệ thống phòng cháy chữa cháy: hệ thống báo cháy, bơm chữa cháy, đầu phun nước (sprinklers), FM200, Ansul, phát hiện rò rỉ khí, hóa chất chữa cháy dạng ướt,...;

5. Vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu pháp lý;

6. Điều tra nguyên nhân thời gian ngừng hoạt động của hệ thống và xử lý sự cố;

7. Theo dõi các tài liệu RA/SOI trong quá trình thực hiện công việc;