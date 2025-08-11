Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Hà Nam, Vietnam, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bảo trì, sửa chữa & vận hành hệ thống cơ sở vật chất bao gồm: hệ thống quản lý tòa nhà (BMS, máy làm lạnh (chillers); AHU, tháp giải nhiệt, máy bơm; máy nén khí, hệ thống sấy khí; hệ thống khí nitơ, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, cửa ra vào, máy điều hòa, thiết bị nhà bếp, xe nâng, thang nâng cắt kéo, quạt hút...
2. Lắp đặt nguồn điện và khí nén cho máy móc sản xuất;
3. Giám sát các nhà thầu thực hiện công việc bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ sở vật chất trong nhà máy;
4. Phối hợp với kỹ thuật viên trong đội nhóm phụ trách hệ thống phòng cháy chữa cháy: hệ thống báo cháy, bơm chữa cháy, đầu phun nước (sprinklers), FM200, Ansul, phát hiện rò rỉ khí, hóa chất chữa cháy dạng ướt,...;
5. Vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu pháp lý;
6. Điều tra nguyên nhân thời gian ngừng hoạt động của hệ thống và xử lý sự cố;
7. Theo dõi các tài liệu RA/SOI trong quá trình thực hiện công việc;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Tự động hóa, Cơ khí, Nhiệt và Điện lạnh
2. Kinh nghiệm & các yêu cầu khác:
- Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương, liên quan đến cơ khí, điện, tự động hóa, điện lạnh

Tại CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

