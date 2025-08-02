Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Số 02, Lê Hồng Phong, Phường Vân Giang, Hoa Lư, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Lập kế hoạch & triển khai hoạt động kinh doanh F&B:
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch doanh thu, kế hoạch triển khai thực đơn, chiến lược phục vụ và phát triển dịch vụ.
2. Quản lý chất lượng dịch vụ & sản phẩm:
Đảm bảo thực phẩm, đồ uống và dịch vụ được cung cấp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Giám sát & hỗ trợ vận hành:
Hỗ trợ vận hành tại nhà hàng/quầy bar, phối hợp giải quyết sự cố, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
4. Phân tích & báo cáo kinh doanh:
- Tổng hợp dữ liệu bán hàng, chi phí nguyên vật liệu, tỷ lệ hao hụt.
- Hỗ trợ lập báo cáo doanh thu, lợi nhuận, đề xuất cải tiến vận hành.
5. Đào tạo & phát triển nhân viên:
- Hỗ trợ tổ chức đào tạo nghiệp vụ F&B, kiến thức sản phẩm cho nhân viên phục vụ và bếp.
- Theo dõi đánh giá chất lượng nhân sự tại các cơ sở..
6. Xây dựng & phát triển thực đơn:
Hợp tác với bếp trưởng và bộ phận marketing để phát triển thực đơn phù hợp với xu hướng và thị hiếu khách hàng.
7. Hỗ trợ các sự kiện & chương trình khuyến mãi:
Tham gia tổ chức các sự kiện, lên kế hoạch thực hiện các chương trình F&B đặc biệt (ngày lễ, ưu đãi...).
8. Tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ được giao từ các cấp quản lý, phối hợp với các bộ phận liên quan, báo cáo tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành F&B, đặc biệt ưu tiên có kinh nghiệm tại chuỗi cafe, bánh hoặc nhà hàng, khách sạn.
Kỹ năng quản lý nhân sự, tài chính và hàng hóa tốt.
Có khả năng sáng tạo và hiểu biết về pha chế đồ uống.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (deal trực tiếp trong buổi phỏng vấn)
Được hỗ trợ nhà ở cho ứng viên ở xa.
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Đường Lê Hồng Phong, phố 3, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

