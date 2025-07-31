Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINH ANH KH làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Quốc lộ 1A, Phường Yên Thắng, TP Ninh Bình, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và giới thiệu khách hàng sản phẩm Ô tô điện phù hợp, chương trình khuyến mãi và chính sách ưu đãi cho khách hàng.

- Thực hiện các hoạt động Marketing tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Thương lượng giá cả, đàm phán ký hợp đồng và thực hiện công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng.

- Cập nhật, theo dõi các giao dịch công nợ phát sinh, tiến độ thanh toán, các thay đổi trong hợp đồng.

- Duy trì liên hệ với khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề phát sinh.

- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí sale, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn...

- Sử dụng thành thạo công nghệ ( máy tính, các nền tảng xã hội facebook, tiktok...)

- Ưu tiên ứng viên hiểu biết về ô tô và có bằng lái xe ô tô, đặc biệt là đã có kinh nghiệm từng làm nhân viên kinh doanh xe ô tô.

Tại CÔNG TY TNHH MINH ANH KH Thì Được Hưởng Những Gì

1. THU NHẬP: Lương cứng lên đến 15 triệu đồng

2. Thưởng thành tích theo hiệu quả công việc

3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng và có khả năng thăng tiến cao. Được tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực.

4. Được đào tạo kỹ năng và chuyên môn

5. Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

6. Du lịch hàng năm cùng Công ty.

7. Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. - Nghỉ phép, lễ, … theo quy định của bộ luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH ANH KH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.