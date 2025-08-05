Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SIYOTO VINA ELECTRONICS làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SIYOTO VINA ELECTRONICS
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH SIYOTO VINA ELECTRONICS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Văn Giang ...và 1 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ trưởng bộ phận trong các công việc hành chính, quản lý và điều phối công việc trong phòng/ban.
Phiên dịch, biên dịch tài liệu, báo cáo, email... từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Là đầu mối giao tiếp, truyền đạt thông tin giữa cấp trên người Trung Quốc với nhân viên người Việt (và ngược lại).
Hỗ trợ làm báo cáo, tổng hợp dữ liệu theo yêu cầu.
Sắp xếp lịch họp, ghi biên bản họp và theo dõi tiến độ thực hiện công việc.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động trơn tru, hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu, từ 19 - 45 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận đào tạo người mới.
Tốt nghiệp từ THPT trở lên, hoặc Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan (nếu có)
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), ứng viên chứng chỉ HSK 3 trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và xử lý tình huống tốt.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý, thư ký hoặc phiên dịch trong công ty Trung Quốc.

Tại CÔNG TY TNHH SIYOTO VINA ELECTRONICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15 triệu/ tháng
Lương tháng 13
Thời gian làm việc: Giờ hành chính 7h30-12h, 13h-16h30
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Cung cấp bữa trưa, chỗ nghỉ trưa miễn phí
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Du lịch, teambuiding, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SIYOTO VINA ELECTRONICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN15.1, đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

