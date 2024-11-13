Tuyển việc làm y tá BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón, hướng dẫn người bệnh làm các thủ tục hành chính

Hỗ trợ bác sĩ khám và tư vấn cho khách hàng.

Hỗ trợ bác sĩ xử lý dụng cụ, sắp xếp khử khuẩn dụng cụ cho tiểu phẫu, đại phẫu.

Hỗ trợ bác sĩ thực hiện điều trị chuyên sâu, các thủ thuật: chích chắp, bơm rửa lệ đạo, bơm thông lệ đạo...

Hoàn thành sổ sách, giấy tờ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Điều dưỡng.

Chăm sóc bệnh nhân trong suốt quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình để đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng loại khá trở lên.

Có kinh nghiệm, ưu tiên có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa mắt.

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe

Kỹ năng sử dụng các thiết bị máy móc y tế cần thiết cho chăm sóc chuyên khoa

Kỹ năng vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi (ưu tiên)

Quyết đoán trong công việc, linh hoạt, mềm dẻo. Có sức khỏe tốt.

Giới tính: không yêu cầu

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm làm việc

Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ tuần và nghỉ Lễ theo quy định;

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...;

Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Xem xét cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài tùy theo năng lực;

Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;

Thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện.

Được hỗ trợ cấp giấy phép hành nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin