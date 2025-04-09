Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD

Chịu trách nhiệm về sức khỏe thương hiệu, bao gồm xây dựng giá trị thương hiệu và thúc đẩy kết quả kinh doanh. Định hướng chiến lược phát triển thương hiệu dài hạn, đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động marketing, nghiên cứu thị trường và quản lý hiệu quả P&L sản phẩm.

Nhiệm vụ chính:

1. Chiến lược thương hiệu

– Xây dựng và phát triển cấu trúc thương hiệu: từ thương hiệu mũ đến thương hiệu con, đảm bảo sự thống nhất trong nhận diện và định vị.

– Xây dựng chiến lược định vị thương hiệu, đề xuất và quản lý các chỉ số đo lường sức khỏe thương hiệu theo chu kỳ.

2. Kênh và nội dung truyền thông

– Xây dựng chiến lược phát triển các kênh truyền thông sở hữu (owned media).

– Quản lý nội dung thương hiệu trên tất cả các điểm chạm với khách hàng.

– Kiểm soát nội dung truyền thông, đảm bảo không vi phạm luật quảng cáo và quy định của ngành. Xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có). Quản trị rủi ro cho nhãn hàng phụ trách

3. Nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ

– Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh…

– Phân tích dữ liệu, đưa ra các insight nhằm phục vụ việc ra quyết định chiến lược về phát triển sản phẩm mới