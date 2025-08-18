Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
- Hà Nội: Vincom Plaza Long Biên, Phố Chu Huy Mân, Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định, quy trình và chất lượng hoạt động của các cơ sở/bộ phận theo kế hoạch định kỳ/đột xuất.
- Thực hiện thanh tra, xác minh sự vụ; rà soát, đánh giá các Khối/Phòng (Vận hành, TCKT, Kinh doanh, Cung ứng…).
- Lập báo cáo đánh giá, đề xuất biện pháp xử lý và theo dõi khắc phục các vấn đề.
- Kiểm soát tiến độ cải tiến, ngăn ngừa sai phạm.
- Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động.
- Tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, hướng dẫn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương thực hiện các công việc liên quan đến kiểm soát chất lượng
- Đã từng làm công việc liên quan đến thanh tra tại các tập đoàn lớn
- Khả năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý, kiểm soát tâm lý, có khả năng giao tiếp/trao đổi/thống nhất với CBLĐ
- Kĩ năng báo cáo rõ ràng, mạch lạc, chủ động trong công việc, có năng lực định hướng thanh tra, minh bạch trong báo cáo, nghiêm túc, trung thực
Tại Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
