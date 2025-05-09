Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô BT, đường D2, Khu Công Nghệ Cao TP. HCM, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng tiêu chuẩn, tuân thủ các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định nội bộ, khách hành và pháp luật.
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa: nhiệt độ, tình trạng bao bì, hạn sử dụng, cảm quan sản phẩm… báo cáo định kỳ theo ca/ ngày/ tuần/ tháng cho khách hàng, quản lý.
- Giám sát điều kiện bảo quản hàng hóa: theo dõi và ghi nhận nhiệt độ kho, tránh tình trạng hàng hóa bị chảy nước, hư hỏng, nhiễm chéo….
- Lập biên bản kiểm tra, báo cáo sự cố hoặc sai lệch nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng cho Khách hàng và Quản lý.
- Tham mưu hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc xây dựng, thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn GMP, HACCP, ISO,...
- Tham gia tiếp đón các đoàn kiểm tra từ khách hàng, cơ quan chức năng, ban ngành.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của Quản lý.

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi;
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics

Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô BT, đường D2, Khu Công Nghệ Cao TP. HCM, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

