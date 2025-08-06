Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu

• Tham gia triển khai dự án được giao.

• Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm thử cho dự án (test plan), kịch bản kiểm thử (test case), quy trình đảm bảo chất lượng.

• Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử hồi quy và các loại test cần thiết đối với các dự án liên quan đến phần mềm. Kiểm soát quy trình, chất lượng đối với các dự án về Chỉnh lý, Số hóa, Hạ tầng.

• Phối hợp với đội Dev, BA, NCC, khách hàng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật.

• Đánh giá và ghi nhận lỗi (bug), theo dõi và phối hợp xử lý triệt để.

• Cải tiến quy trình kiểm thử, áp dụng công cụ tự động hóa nếu cần.

• Đánh giá rủi ro chất lượng, tham gia phân tích nguyên nhân gốc rễ của lỗi (root cause analysis).

• Báo cáo kết quả kiểm thử và đánh giá chất lượng định kỳ.

• Tham gia điều phối dự án (Nếu cần).

• Tham gia thực hiện công tác nghiệm thu, triển khai đưa sản phẩm vào sử dụng (Nếu cần).

• Lập báo cáo về kết quả kiểm thử thực tế của từng dự án.

• Tham gia xây dựng các tài liệu liên quan đến sản phẩm của công ty, đề xuất giải pháp chi tiết để tối ưu hóa cơ hội hợp tác.

• Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của trưởng bộ phận.