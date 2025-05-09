Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1. Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào (khoai tây) so với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy trình được công ty ban hành

Kiểm tra tình trạng xe chở nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn, quy định công ty (phản hồi với các đối tác liên quan để điều chỉnh nếu cần thiết).

Kiểm tra chất lượng của lô hàng từ các nhà cung cấp theo quy trình của công ty, báo cáo kịp thời đến Giám sát trực tiếp và Giám đốc bộ phận.

Phản hồi về chất lượng khoai tây tại thời điểm nhận hàng đến bộ phận Phát triển Nông học – Agro nhằm tìm kiếm giải pháp cải thiện chất lượng khoai tây khi cung cấp đến nhà máy.

Lấy mẫu đại diện cho từng lô hàng, phân tích mẫu đại diện, so sánh kết quả phân tích với Tiêu chuẩn kỹ thuật (Spec). Thông báo kết quả kiểm tra cho kho, phòng QC, phòng Sản xuất trước khi chuyển hàng sang sản xuất.

2. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị - sử dụng cho công tác kiểm tra Nguyên vật liệu (cân, thiết bị đo solid, độ ẩm, nồng độ CO2, nhiệt độ….) định kỳ để đảm bảo tính chính xác của thiết bị. Lưu giữ hồ sơ kiểm định, hiệu chuẩn.

Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn

3. Lưu giữ hồ sơ nhập nguyên vật liệu: nhập liệu các kết quả vào máy tính, lưu hồ sơ, lưu mẫu nguyên vật liệu.

4. Kiểm tra định kỳ chất lượng khoai lưu trữ, báo cáo cho Giám sát trực tiếp để có kế hoạch lưu trữ và sản xuất hợp lý.