Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

PepsiCo Foods Vietnam Company
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại PepsiCo Foods Vietnam Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 3

- 4

- 5, Đường số 2, KCN Sóng Thần 3, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào (khoai tây) so với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy trình được công ty ban hành
Kiểm tra tình trạng xe chở nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn, quy định công ty (phản hồi với các đối tác liên quan để điều chỉnh nếu cần thiết).
Kiểm tra chất lượng của lô hàng từ các nhà cung cấp theo quy trình của công ty, báo cáo kịp thời đến Giám sát trực tiếp và Giám đốc bộ phận.
Phản hồi về chất lượng khoai tây tại thời điểm nhận hàng đến bộ phận Phát triển Nông học – Agro nhằm tìm kiếm giải pháp cải thiện chất lượng khoai tây khi cung cấp đến nhà máy.
Lấy mẫu đại diện cho từng lô hàng, phân tích mẫu đại diện, so sánh kết quả phân tích với Tiêu chuẩn kỹ thuật (Spec). Thông báo kết quả kiểm tra cho kho, phòng QC, phòng Sản xuất trước khi chuyển hàng sang sản xuất.
2. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị - sử dụng cho công tác kiểm tra Nguyên vật liệu (cân, thiết bị đo solid, độ ẩm, nồng độ CO2, nhiệt độ….) định kỳ để đảm bảo tính chính xác của thiết bị. Lưu giữ hồ sơ kiểm định, hiệu chuẩn.
Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn
3. Lưu giữ hồ sơ nhập nguyên vật liệu: nhập liệu các kết quả vào máy tính, lưu hồ sơ, lưu mẫu nguyên vật liệu.
4. Kiểm tra định kỳ chất lượng khoai lưu trữ, báo cáo cho Giám sát trực tiếp để có kế hoạch lưu trữ và sản xuất hợp lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại PepsiCo Foods Vietnam Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PepsiCo Foods Vietnam Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 72 Le Thanh Ton, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

