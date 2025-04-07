Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN làm việc tại Bình Định thu nhập 20 - 35 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển Resort Bãi Xép.

Xây dựng ngân sách hoạt động, doanh thu, lợi nhuận của Khu Resort.

Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế hoạt động, hệ thống đánh giá, lương, thưởng..

Xây dựng bảng giá phòng nghỉ, giá dịch vụ, menu đồ ăn, đồ uống, các gói sản phẩm, cost sản phẩm, các chương trình khuyến mại…;

Quản lý, kiểm soát công tác vận hành tại Resort, đảm bảo hiệu quả, duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất;

Làm việc với các nhà cung cấp, kiểm soát, quản lý công nợ, đầu ra đầu vào;

Định hướng, xây dựng và thực hiện công tác truyền thông, pr hình ảnh cho resort;

Khảo sát, phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và thường xuyên theo dõi hiệu quả kinh doanh để có những chính sách thay đổi kịp thời.

Quản lý rủi ro, xử lý khủng hoảng truyền thông, xử lý các xử vụ và thiết lập ngoại giao với các cơ quan chính quyền địa phương;

Đại diện tiếp đón các đoàn khách vip lưu trú và sử dụng dịch vụ của khu Resort;

Tổ chức tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự tại Khu Resort.

Quản lý cơ sở vật chất, báo cáo cải tạo/đầu tư/thanh lý khi cần thiết

Thực hiện công tác báo cáo và các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.