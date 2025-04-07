Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN làm việc tại Bình Định thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN làm việc tại Bình Định thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Resort Bãi Xép, P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, T. Bình Định., TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển Resort Bãi Xép.
Xây dựng ngân sách hoạt động, doanh thu, lợi nhuận của Khu Resort.
Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế hoạt động, hệ thống đánh giá, lương, thưởng..
Xây dựng bảng giá phòng nghỉ, giá dịch vụ, menu đồ ăn, đồ uống, các gói sản phẩm, cost sản phẩm, các chương trình khuyến mại…;
Quản lý, kiểm soát công tác vận hành tại Resort, đảm bảo hiệu quả, duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất;
Làm việc với các nhà cung cấp, kiểm soát, quản lý công nợ, đầu ra đầu vào;
Định hướng, xây dựng và thực hiện công tác truyền thông, pr hình ảnh cho resort;
Khảo sát, phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và thường xuyên theo dõi hiệu quả kinh doanh để có những chính sách thay đổi kịp thời.
Quản lý rủi ro, xử lý khủng hoảng truyền thông, xử lý các xử vụ và thiết lập ngoại giao với các cơ quan chính quyền địa phương;
Đại diện tiếp đón các đoàn khách vip lưu trú và sử dụng dịch vụ của khu Resort;
Tổ chức tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự tại Khu Resort.
Quản lý cơ sở vật chất, báo cáo cải tạo/đầu tư/thanh lý khi cần thiết
Thực hiện công tác báo cáo và các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 20-35tr/tháng.
Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác;
Thưởng Hiệu quả kinh doanh: Theo quy định của Công ty và hiệu quả hoàn thành của nhân sự;
Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà TTC, 8/2 Trần Quốc Tuấn - phường 4- TP.Bến Tre

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

