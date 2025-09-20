Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành

Điều hành & Quản trị:

- Tổ chức, quản lý toàn bộ hoạt động các khối theo mục tiêu chung.

- Phân bổ nguồn lực, giám sát tiến độ, tối ưu quy trình vận hành.

Kinh doanh & Doanh số:

- Đảm bảo ≥100% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo năm/quý/tháng.

- Mở rộng thị trường nội địa sau năm 2026 (+1.000 điểm bán/năm); triển khai xuất khẩu hàng năm ≥5 quốc gia/năm từ 2027.

Tài chính & Vốn:

- Kiểm soát chi phí, ngân sách, dòng tiền; duy trì chi phí/Doanh thu ở mức 17–19% khi ổn định.

- Chuẩn bị hồ sơ gọi vốn từ 2027 và IPO 2030.

Nhân sự & Văn hóa doanh nghiệp:

- Tuyển chọn, đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa.

- Duy trì tỷ lệ gắn bó ≥90%, tỷ lệ nghỉ việc <10%/năm.

- Xây dựng môi trường kỷ luật – chính trực – gắn kết.

Hệ thống & Số hóa:

- Hoàn thiện ERP/DMS/CRM/OMS vào năm 2026.

- Xây dựng App người tiêu dùng 2028–2030 để quản lý thiết bị, bảo hành điện tử, dữ liệu khách hàng.

- Chuẩn hóa hệ thống báo cáo Dashboard thời gian thực cho HĐTV.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên Quản trị Kinh doanh, Quản lý công nghiệp, Tài chính).

• ≥12 năm kinh nghiệm, trong đó ≥5 năm ở vị trí CEO/COO/GM trong ưu tiên từng vận hành công ty vừa sản xuất vừa phân phối.

• Quản trị P&L >1.000 tỷ, dẫn dắt đội ngũ >300 nhân sự.

• Có kinh nghiệm quốc tế hóa, gọi vốn/IPO là lợi thế.

• Tư duy chiến lược, quyết đoán, chính trực, cam kết kết quả.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Lương cứng: Thoả thuận theo năng lực.

• Thưởng KPI: gắn với doanh thu, EBITDA, lợi nhuận tỷ lệ từ > 50% lương.

• Ưu đãi dài hạn: ESOP/Phantom Share theo mốc định giá; quyền mua cổ phần ưu đãi khi IPO.

• Phúc lợi: BH đầy đủ, xe đưa đón, du lịch, đào tạo, thưởng kết quả kinh doanh hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

