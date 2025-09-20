Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 20/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2025
Giám đốc điều hành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành & Quản trị:
- Tổ chức, quản lý toàn bộ hoạt động các khối theo mục tiêu chung.
- Phân bổ nguồn lực, giám sát tiến độ, tối ưu quy trình vận hành.
Kinh doanh & Doanh số:
- Đảm bảo ≥100% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo năm/quý/tháng.
- Mở rộng thị trường nội địa sau năm 2026 (+1.000 điểm bán/năm); triển khai xuất khẩu hàng năm ≥5 quốc gia/năm từ 2027.
Tài chính & Vốn:
- Kiểm soát chi phí, ngân sách, dòng tiền; duy trì chi phí/Doanh thu ở mức 17–19% khi ổn định.
- Chuẩn bị hồ sơ gọi vốn từ 2027 và IPO 2030.
Nhân sự & Văn hóa doanh nghiệp:
- Tuyển chọn, đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa.
- Duy trì tỷ lệ gắn bó ≥90%, tỷ lệ nghỉ việc <10%/năm.
- Xây dựng môi trường kỷ luật – chính trực – gắn kết.
Hệ thống & Số hóa:
- Hoàn thiện ERP/DMS/CRM/OMS vào năm 2026.
- Xây dựng App người tiêu dùng 2028–2030 để quản lý thiết bị, bảo hành điện tử, dữ liệu khách hàng.
- Chuẩn hóa hệ thống báo cáo Dashboard thời gian thực cho HĐTV.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên Quản trị Kinh doanh, Quản lý công nghiệp, Tài chính).
• ≥12 năm kinh nghiệm, trong đó ≥5 năm ở vị trí CEO/COO/GM trong ưu tiên từng vận hành công ty vừa sản xuất vừa phân phối.
• Quản trị P&L >1.000 tỷ, dẫn dắt đội ngũ >300 nhân sự.
• Có kinh nghiệm quốc tế hóa, gọi vốn/IPO là lợi thế.
• Tư duy chiến lược, quyết đoán, chính trực, cam kết kết quả.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: Thoả thuận theo năng lực.
• Thưởng KPI: gắn với doanh thu, EBITDA, lợi nhuận tỷ lệ từ > 50% lương.
• Ưu đãi dài hạn: ESOP/Phantom Share theo mốc định giá; quyền mua cổ phần ưu đãi khi IPO.
• Phúc lợi: BH đầy đủ, xe đưa đón, du lịch, đào tạo, thưởng kết quả kinh doanh hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà PICO, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

