Công việc Giám đốc điều hành

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Giám đốc điều hành tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, Bình Dương khác đang gia tăng nhanh chóng. Với mức thu nhập trung bình từ 23.000.0000 - 39.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này thu hút nhiều ứng viên nhưng để trúng tuyển, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng quản trị để quản lý hiệu quả các hoạt động của công ty.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành hay còn gọi là CEO - Chief Executive Officer, là chức vụ quản lý cao nhất trong các tổ chức, doanh nghiệp. Họ là người phụ trách điều hành doanh nghiệp thực hiện đúng sứ mệnh tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu đã đặt ra.

Vai trò của Giám đốc điều hành rất quan trọng, họ là trung gian giúp kết nối Hội đồng Quản trị và tất cả các hoạt động kinh doanh, sản xuất trong doanh nghiệp. Họ là người định hướng chiến lược kinh doanh, quản lý nhân sự và đảm bảo tổ chức, doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính và phát triển. Đồng thời, vị trí Giám đốc điều hành cũng là người đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, truyền thông quảng cáo.

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Giám đốc điều hành, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Điều đó mang đến cơ hội việc làm đa dạng và hấp dẫn cho những ứng viên đang có nhu cầu tìm kiếm công việc ở vị trí cấp cao này.

Việc làm giám đốc điều hành đang có nhu cầu rất cao

2. Mức thu nhập trung bình của giám đốc điều hành

Theo tìm hiểu của Job3s.ai, mức lương cho vị trí Giám đốc điều hành thường dao động từ 23.000.0000 - 39.000.000 VNĐ/tháng và trung bình khoảng 32.100.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, thu nhập thực tế của vị trí này có thể cao hoặc thấp hơn, phụ thuộc vào những yếu tố sau:

Kinh nghiệm: Với những ứng viên có kinh nghiệm lâu năm, có thể đàm phán mức lương cao cùng các chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Lĩnh vực: Các lĩnh vực như công nghệ, y tế… có yêu cần cao về kiến thức chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn nên mức lương cũng cao hơn.

Tính chất công việc : Là người đưa ra những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ công ty nên tính chất công việc càng nhiều, trọng trách càng cao thì mức lương cũng cần phải tương xứng.

Khu vực: Giám đốc điều hành làm việc những thành phố lớn có mức lương cao hơn bởi chi phí sinh hoạt ở những nơi đó khá đắt đỏ, các doanh nghiệp phải trả lương cao để thu hút, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho nhân viên, qua đó giữ chân nhân tài.

Quy mô doanh nghiệp: Những doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì mức lương Giám đốc điều hành nhận về càng cao. Trung bình với quy mô nhỏ, mức lương dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng; ở công ty quy mô cả khu vực mức lương có thể đạt đến 30.000.000 VNĐ/tháng hoặc hơn.

Mức lương cho vị trí Giám đốc điều hành thường dao động từ 23.000.0000 - 39.000.000 VNĐ/tháng

3. Những việc làm giám đốc điều hành phổ biến hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc điều hành vẫn tiếp tục tăng cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau như mỏ, ô tô, khách sạn, bệnh viện, xây dựng.

3.1. Tuyển giám đốc điều hành mỏ

Việc làm giám đốc điều hành mỏ là chịu trách nhiệm điều hành sản xuất khai thỏ mỏ, bốc xếp vận tải, phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đồng thời lập kế hoạch sản xuất và có phương án bố trí lao động phù hợp hoạt động sản xuất khai thác mỏ...Vì thế, yêu cầu đối với ứng viên cần có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực khai thác mỏ, cũng như kỹ năng quản lý và quản trị kinh doanh.

3.2. Tuyển dụng giám đốc điều hành ô tô

Vị trí giám đốc điều hành ô tô giữ vai trò tham mưu cho chủ đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng các mối quan hệ đối nội, đối ngoại với các công ty thành viên. Họ cũng chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều hành và triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất; kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động nội bộ, đảm bảo cho dự án thực hiện đúng tiến độ.

Để làm tốt công việc này, nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 3 - 5 năm, có kỹ năng tổ chức quản lý, tư duy xây dựng chiến lược, kỹ năng xây dựng phát triển đội nhóm.

Tuyển dụng giám đốc điều hành ô tô yêu cầu có kinh nghiệm tối thiểu 3 - 5 năm

3.3. Tuyển dụng giám đốc điều hành khách sạn

Ngành dịch vụ khách sạn phát triển mạnh, làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng giám đốc điều hành. Việc làm Giám đốc điều hành có nhiệm vụ vận hành, chỉ đạo công việc của các bộ phận trực thuộc trong khách sạn; giám sát việc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, tổ chức các hoạt động đối nội, đối ngoại của khách sạn, cũng như quản lý chi tiêu, đảm bảo tối đa lợi nhuận mang về cho doanh nghiệp.

Để làm tốt được vai trò quản lý, yêu cầu ứng viên ứng tuyển vị trí Giám đốc này cần có tối thiểu 5 - 7 năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn, có kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát chi phí tài chính, đồng thời hiểu biết và nắm bắt nhanh chóng các xu hướng thị trường, các chiến lược marketing trong ngành khách sạn.

3.4. Tuyển dụng giám đốc điều hành bệnh viện

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng việc làm Giám đốc điều hành tại các bệnh viện rất lớn để đảm vận hành và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh. Giám đốc điều hành bệnh viện có nhiệm vụ xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển dài hạn nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và mở rộng quy mô bệnh viện.

Ngoài ra, Giám đốc bệnh viện sẽ phải theo dõi ngân sách, doanh thu, đảm bảo tài chính ổn định và bền vững cho bệnh viện. Đồng thời xây dựng duy trì mối quan hệ với đối tác, bệnh nhân, giải quyết các tình huống khẩn cấp khi cần…

Giám đốc điều hành bệnh viện có nhiệm vụ xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển của bệnh viện

3.5. Tuyển giám đốc điều hành công ty xây dựng

Ngành nghề xây dựng chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt cả về nhu cầu tuyển giám đốc điều hành để phục vụ việc vận hành các dự án hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện và chất lượng công trình.

Giám đốc điều hành xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động ngoài công trình cũng như nắm rõ các yêu cầu từ tổng thầu thi công, thời gian hoàn thành dự án và tính khả thi của dự án với nguồn lực của công ty, từ đó đưa ra quyết định “cân não” có nhận yêu cầu thi công hay không.

4. Khu vực tuyển dụng giám đốc điều hành nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Giám đốc điều hành tập trung nhiều ở các thành phố lớn và khu vực kinh tế phát triển như TP. Hà Nội, Bình Dương, Nghệ An, nơi có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp và ngành công nghiệp khác nhau.

4.1. Tuyển giám đốc điều hành tại Hà Nội

Thủ đô Hà Nội có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế đặc biệt là các ngành nghề như du lịch, dịch vụ… Ở nơi đây hội tụ nhiều công ty và tập đoàn lớn nên nhu cầu tuyển Giám đốc điều hành luôn rất mạnh mẽ. Để thu hút và giữ chân nhân tài, các công ty thường đưa ra mức lương cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Hà Nội, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất

Nhu cầu tuyển việc làm Giám đốc tại Hà Nội luôn rất mạnh mẽ

4.2. Tuyển dụng giám đốc điều hành tại Bình Dương

Bình Dương hiện có rất nhiều khu công nghiệp đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như điện lạnh, điện tử, logistics, xuất nhập khẩu... Điều đó mang đến rất nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là nhân sự có kỹ năng chuyên môn, khả năng lãnh đạo vượt trội như vị trí Giám đốc điều hành. Mọi thông tin tuyển dụng việc làm tại Bình Dương, sẽ được chúng tôi cập nhật mới nhất tại Website của Job3s để bạn có thể tiện theo dõi.

4.3. Tuyển dụng giám đốc điều hành tại Nghệ An

Nghệ An nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây, nối liền Thái Lan - Myanmar - Lào - Việt Nam thu hút nhiều nguồn lực đầu tư và điều kiện phát triển kinh tế, dẫn đến nhu cầu cao về việc làm Giám đốc điều hành có khả năng quản lý và phát triển doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh. Các ngành nghề tuyển dụng giám đốc điều hành phổ biến ở đây là xây dựng, ngân hàng và thực phẩm…Để lựa tìm được công việc phù hợp tại Nghệ An bạn có thể truy cập vào trang tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết,

5. Mô tả công việc của giám đốc điều hành

Vị trí Giám đốc điều hành đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra các quyết định, chiến lược, quản lý kinh doanh, quản trị nhân sự... Tuỳ mô hình và định hướng của doanh nghiệp mà mô tả công việc của Giám đốc điều hành cũng có sự thay đổi nhất định. Thế nhưng nhìn chung công việc chủ yếu của vị trí này như sau:

Hoạch định chiến lược

Giám đốc điều hành có nhiệm vụ xác định và hoạch định chiến lượng tổng thể cho doanh nghiệp, bao gồm:

Xác định được mục tiêu ngắn hạn cho doanh nghiệp. Các mục tiêu cần được đưa ra rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được hiệu quả giúp hướng đi của doanh nghiệp nhất quán và đạt được kết quả tốt hơn.

Xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đây là nguyên tắc mà doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ, áp dụng trong các hoạt động kinh doanh.

Định rõ tầm nhìn dài hạn và sứ mệnh mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn.

Xác định được quy tắc ứng xử, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, đề cao sự sáng tạo và phát triển của mỗi cá nhân trong tổng thể công ty.

Xây dựng và triển khai chiến lượng kinh doanh tổng thể cho doanh nghiệp bao gồm việc phân tích thị trường, xác định đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch tài chính.Quản trị hoạt động của doanh nghiệp

Giám sát dự án, đưa ra quyết định và đề xuất các giải pháp, chiến lược đúng đắn… cùng Ban điều hành, đồng thời xây dựng hệ thống quy trình cho từng bộ phận, đảm bảo hiệu quả tối ưu hoá hoạt động. Ngoài ra, Giám đốc điều hành còn chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của tổ chức, cũng như tạo ra các giá trị cho cổ đông.

Quản lý hoạt động kinh doanh - Marketing

Đối với hoạt động kinh doanh Đề ra phương hướng phát triển và xây dựng các kênh bán hàng tạo sự phát triển và tăng trưởng cho doanh nghiệp. Thiết lập, mở rộng, củng cố các mối quan hệ đối nội, đối ngoại để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với hoạt động marketing Xây dựng và giám sát thực hiện các mục tiêu marketing ngắn hạn hoặc dài hạn cho doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch marketing theo đúng chiến lược đã đưa ra nhằm quảng bá và nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng của doanh nghiệp.



Công tác tài chính

Trong việc làm giám đốc điều hành, CEO cần phải nắm được các kiến thức tổng quan về quản trị tài chính để phục vụ cho việc phân tích và xây dựng ngân sách cùng chi phí hợp lý cho hoạt động giám sát, đánh giá chi phí có phù hợp hay không, từ đó đưa ra đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

Quản trị nhân sự

CEO chịu trách nhiệm quản lý, đưa ra các quyết định quan trọng về tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp, đảm bảo họ có đủ năng lực, động lực và quyết tâm hoàn thành tốt công việc của minh.

Bên cạnh đó, giám đốc điều hành sẽ là người đưa ra các quy định về chính sách nhân sự bao gồm luật lao động, cấp bậc lương, mang tới sự công bằng và hợp lý về lương và phúc lợi cho người lao động.

Giám đốc điều hành có vai trò hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp

Kiểm soát các vấn đề nội bộ

Song song với vai trò trong công tác tài chính, quản trị nhân sự, Giám đốc điều hành còn có trách nhiệm giám sát, xử lý vấn đề nội bộ để đảm bảo sự ổn định cho doanh nghiệp.

Báo cáo, đánh giá hiệu quả công việc

CEO thực hiện xây dựng và thực hiện báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Ban điều hành theo quy định đưa ra của doanh nghiệp. Đồng thời, Giám đốc điều hành có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết theo ngày, tuần, quý làm căn cứ để đánh giá hiệu quả công việc của người lao động.

Đây là mô tả chung về công việc của giám đốc điều hành. Tuỳ vào đặc thù, ngành nghề và yêu cầu của mỗi doanh nghiệp mà công việc của giám đốc điều hành có thể khác nhau.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm giám đốc điều hành

Nhà tuyển dụng hiện nay đưa ra rất nhiều yêu cầu đối với vị trí việc làm Giám đốc điều hành. Theo đó người đảm nhận chức vụ này cần có kỹ năng lãnh đạo, kiến thức chuyên môn sâu, tư duy chiến lược cùng nhiều kỹ năng khác. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản đối với việc làm giám đốc điều hành:

Kinh nghiệm quản lý các dự án với thời gian ít nhất từ 3 - 5 năm.

Kinh nghiệm quản lý, hiểu rõ về các quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực mà doanh nghiệp ứng tuyển đang hoạt động, nắm bắt xu hướng ngành nghề mà mình đảm trách.

Kỹ năng giao tiếp tốt hiệu quả đối với nhân viên, cổ đông và các đối tác chiến lược của công ty.

Khả năng truyền đạt thông tin và đưa ra chiến lược rõ ràng để nhân sự cấp dưới thực thi đúng nhiệm vụ đưa ra nhằm mang lại kết quả tốt nhất.

Khả năng theo dõi và phân tích tài chính, đảm bảo lợi nhuận tốt và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Có phẩm chất đạo đức tốt, kiên định, chính trực, biết lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của nhân viên cấp trên, cấp dưới.

Giám đốc điều hành còn có vai trò quản trị nhân sự

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vị trí việc làm Giám đốc điều hành ngày càng được trọng dụng và săn đón nhiều hơn. Với vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp, vị trí này đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, khả năng phân tích nhạy bén và tư duy chiến lược sáng tạo.