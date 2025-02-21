Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Saic Motor Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,100 USD

Mức lương 700 - 1,100 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 Đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 700 - 1,100 USD

- Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hàng ngày và trong các chuyến công tác.

- Phiên dịch, chuẩn bị tài liệu, báo cáo khi cần thiết.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc trôi chảy.

Với Mức Lương 700 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).

- Có kinh nghiệm làm việc tại Trung Quốc là một lợi thế (kể cả chỉ vài tháng).

- Sẵn sàng đi công tác thường xuyên.

- Kỹ năng tổ chức, giao tiếp và xử lý công việc linh hoạt.

- Ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ngành liên quan

- 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí thư ký hoặc lĩnh vực hành chánh văn phòng

- Giao tiếp tiếng Anh tốt. Kỹ năng vi tính tốt

