Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 128 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung cho học viên ở các trình độ từ cơ bản đến nâng cao

Theo dõi và đánh giá năng lực của học viên trong khóa học.

Báo cáo tiến độ học tập của lớp học và tình hình của học viên.

Hỗ trợ và tư vấn các phương pháp học tiếng Trung hiệu quả cho học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung hoặc Sư Phạm Tiếng Trung Quốc.

Có tối thiểu chứng chỉ HSK5 trở lên.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong công tác giảng dạy.

Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt.

Có kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ giảng dạy: Word, PowerPoint, Microsoft Teams.

Yêu thích công việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức tới học viên.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động và có tính kỷ luật trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện và chuyên nghiệp.

Được trau dồi và học tập thêm các kỹ năng giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin