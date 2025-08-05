Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 128 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung cho học viên ở các trình độ từ cơ bản đến nâng cao
Theo dõi và đánh giá năng lực của học viên trong khóa học.
Báo cáo tiến độ học tập của lớp học và tình hình của học viên.
Hỗ trợ và tư vấn các phương pháp học tiếng Trung hiệu quả cho học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung hoặc Sư Phạm Tiếng Trung Quốc.
Có tối thiểu chứng chỉ HSK5 trở lên.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong công tác giảng dạy.
Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt.
Có kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ giảng dạy: Word, PowerPoint, Microsoft Teams.
Yêu thích công việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức tới học viên.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động và có tính kỷ luật trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện và chuyên nghiệp.
Được trau dồi và học tập thêm các kỹ năng giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO

CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 154/15 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

