Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 08

- CTT14 khu đô thị Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy trực tiếp tại trung tâm, thời gian cho mỗi lớp từ 1h30 - 2h/ ca (Ưu tiên tiếng Trung giản thể)
Theo dõi và báo cáo kết quả học viên.
Đề xuất và hỗ trợ soạn giáo án (Giáo trình và giáo án trung tâm đã có sẵn).
Phối hợp nâng cao chất lượng học vụ và đề xuất cải tiến hàng tuần/tháng,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, ĐH chuyên ngành tiếng Trung hoặc HSK5.
Có kinh nghiệm dạy học là một lợi thế.
Tích cực, chủ động và nhiệt tình trong công việc.
Thời gian làm việc: Ngày và tối 8h/ ngày (Lịch làm việc của trung tâm chia 2 ca: 9h00 - 18h00 và 13h30 - 21h00).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ: 10 - 15 triệu - Thỏa thuận theo năng lực làm việc.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, hòa đồng.
Thưởng lễ, tết, thưởng đột xuất,...
Du lịch, teambuilding đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 08 - CTT14 khu đô thị Kiến Hưng Luxury – Hà Đông – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

