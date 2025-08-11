Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 213 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
- Giáo viên dạy tiếng Trung đứng lớp nhóm từ 5 -15 người hoặc lớp kèm
- Đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng khóa học theo định hướng giảng dạy
- Theo dõi, đánh giá tiến bộ của mỗi Học viên.
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cử nhân tiếng Trung hoặc có chứng chỉ từ HSK5 trở lên, có laptop
Có kinh nghiệm giảng dạy từ trên 1 năm, biết dạy online
Ưu tiên các ứng viên tự tin, có phong cách dạy nhiều năng lượng, hoạt ngôn và tương tác tốt với học viên
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương giảng dạy theo năng lực.
Được tham gia du lịch/teambuilding hàng năm.
Được training kỹ năng giảng dạy.
Cấp giấy xác nhận thực tập đối với sinh viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
