Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 213 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận 3

- Giáo viên dạy tiếng Trung đứng lớp nhóm từ 5 -15 người hoặc lớp kèm

- Đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng khóa học theo định hướng giảng dạy

- Theo dõi, đánh giá tiến bộ của mỗi Học viên.

Tốt nghiệp cử nhân tiếng Trung hoặc có chứng chỉ từ HSK5 trở lên, có laptop

Có kinh nghiệm giảng dạy từ trên 1 năm, biết dạy online

Ưu tiên các ứng viên tự tin, có phong cách dạy nhiều năng lượng, hoạt ngôn và tương tác tốt với học viên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Được hưởng lương giảng dạy theo năng lực.

Được tham gia du lịch/teambuilding hàng năm.

Được training kỹ năng giảng dạy.

Cấp giấy xác nhận thực tập đối với sinh viên

