Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 107A, Hòa Hưng, P.12,Q.10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Biên soạn giáo trình, tài liệu dạy
Giảng dạy các lớp Tiếng Trung (giao tiếp, luyện thi, người lớn)
Theo dõi tiến độ của học viên
Hoàn thành các task học thuật liên quan
Tham gia các buổi họp chuyên môn, đào tạo định kỳ tại trung tâm.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành NN Trung, Tiếng Trung hoặc Sư phạm tiếng Trung
Có chứng chỉ HSK4 trở lên
Năng động, nhiệt huyết, yêu thích giảng dạy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động
Hỗ trợ đào tạo, training các kỹ năng giảng dạy
Tham gia BHXH, BHYT, có các ngày nghỉ lễ phép, thưởng cuối năm
Thường xuyên trau dồi các chứng chỉ Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học
Mức lương hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9/8 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

