Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107A, Hòa Hưng, P.12,Q.10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Biên soạn giáo trình, tài liệu dạy

Giảng dạy các lớp Tiếng Trung (giao tiếp, luyện thi, người lớn)

Theo dõi tiến độ của học viên

Hoàn thành các task học thuật liên quan

Tham gia các buổi họp chuyên môn, đào tạo định kỳ tại trung tâm.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành NN Trung, Tiếng Trung hoặc Sư phạm tiếng Trung

Có chứng chỉ HSK4 trở lên

Năng động, nhiệt huyết, yêu thích giảng dạy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động

Hỗ trợ đào tạo, training các kỹ năng giảng dạy

Tham gia BHXH, BHYT, có các ngày nghỉ lễ phép, thưởng cuối năm

Thường xuyên trau dồi các chứng chỉ Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học

Mức lương hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21

