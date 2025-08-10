Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12A/BT13, KĐT Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giảng dạy tiếng Trung cho học viên ở các trình độ khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao.

Giảng dạy tiếng Việt cho học viên học online , chủ yếu người Đài Loan- Trung Quốc ở các trình độ khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao

Xây dựng và phát triển giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên

Thiết kế các bài giảng và hoạt động học tập tương tác, hấp dẫn để tăng hiệu quả học tập

Đánh giá và theo dõi tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi kịp thời

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học viên có cơ hội thực hành tiếng Trung, Việt .

Tư vấn và hướng dẫn học viên về phương pháp học tiếng Trung - Việt hiệu quả

Tham gia các buổi họp giáo viên và đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng giảng dạy

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan

Thông thạo tiếng Trung, có chứng chỉ HSK -CWT

Có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc, Đài Loan .

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả

Yêu thích công việc giảng dạy, nhiệt tình và kiên nhẫn với học viên

Có khả năng sử dụng các công cụ công nghệ trong giảng dạy như PowerPoint, Zoom, Google Meet

Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong ngành giáo dục

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ sư phạm

Thưởng các dịp lễ tết và theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin

