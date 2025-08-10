Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
- Hà Nội: 12A/BT13, KĐT Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Giảng dạy tiếng Trung cho học viên ở các trình độ khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao.
Giảng dạy tiếng Việt cho học viên học online , chủ yếu người Đài Loan- Trung Quốc ở các trình độ khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao
Xây dựng và phát triển giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên
Thiết kế các bài giảng và hoạt động học tập tương tác, hấp dẫn để tăng hiệu quả học tập
Đánh giá và theo dõi tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi kịp thời
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học viên có cơ hội thực hành tiếng Trung, Việt .
Tư vấn và hướng dẫn học viên về phương pháp học tiếng Trung - Việt hiệu quả
Tham gia các buổi họp giáo viên và đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng giảng dạy
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan
Thông thạo tiếng Trung, có chứng chỉ HSK -CWT
Có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc, Đài Loan .
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả
Yêu thích công việc giảng dạy, nhiệt tình và kiên nhẫn với học viên
Có khả năng sử dụng các công cụ công nghệ trong giảng dạy như PowerPoint, Zoom, Google Meet
Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong ngành giáo dục
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ sư phạm
Thưởng các dịp lễ tết và theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
