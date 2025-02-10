Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 124 Phố Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
1. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho nhãn hiệu sơn trang trí mới, đảm bảo tăng trưởng doanh số, thị phần và lợi nhuận.
2. Xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối và mở rộng độ phủ thị trường.
3. Quản lý hoạt động kinh doanh, đảm bảo vận hành hiệu quả từ sản xuất đến tiêu thụ.
5. Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh, nâng cao năng lực đội ngũ phụ trách nhãn hiệu.
6. Phối hợp BP MKT xây dựng chiến lược marketing và truyền thông, nâng cao nhận diện thương hiệu trên thị trường.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhãn hiệu mới
- Nghiên cứu thị trường & định hướng phát triển
- Phân tích thị trường, xu hướng tiêu dùng và nhu cầu khách hàng trong phân khúc sơn trang trí.
- Xác định định vị thương hiệu, đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm theo phân khúc khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho nhãn hiệu
2. Điều hành hoạt động kinh doanh theo từng nhãn hiệu
- Quản lý và phát triển kinh doanh theo chiến lược nhãn hiệu
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển nhãn hiệu.
- Đề xuất chính sách giá, chiết khấu, mô hình phân phối phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

