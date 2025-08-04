Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 USD

Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 USD

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Navigos Search's Client

Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại Navigos Search's Client

Mức lương
12 - 19 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương 12 - 19 USD

- Trợ giúp Lãnh đạo Khối quản lý triển khai hoạt động phát triển khách hàng trong Khối Dịch vụ chứng khoán;
- Quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh thuộc Khối Dịch vụ chứng khoán được phân công;
- Hỗ trợ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch thực hiện nhiệm vụ kinh doanh được giao;
- Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính theo chính sách của Công ty;
- Quản lý, điều phối, khuyến khích các nhân sự trong Khối công tác nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả, tích cực học tập nâng cao trình độ;
- Thực hiện cập nhật thường xuyên thông tin, kiến thức hướng dẫn yêu cầu từ phía cơ quan quản lý, cơ quan chức năng để triển khai hoạt động kinh doanh của đơn vị;
- Phối hợp hỗ trợ với các đơn vị khác theo yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Khối Dịch vụ chứng khoán khi được phân công/ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 12 - 19 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh; Có chứng chỉ hành nghề của UBCKNN.
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các tổ chức tài chính, CTCK, ngân hàng trong và ngoài nước;
- Có khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề; lập kế hoạch; xây dựng quan hệ; quản lý và phát triển con người;
- Hiểu biết về thị trường chứng khoán, đặc biệt về thị trường trái phiếu, cổ phiếu và các hoạt động tư vấn phát hàng, mua bán & sát nhập;
- Có kiến thức chắc về kinh tế vĩ mô, nắm bắt được sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến hoạt động của thị trường nói chung và thị trường vốn;
- Có kiến thức về hoạt động của các định chế tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm…;
- Có khả năng làm việc với cường độ cao, áp lực lớn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm và gắn kết được các thành viên trong Khối; có kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh.

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

