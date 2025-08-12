Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD

• Tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới

• Đánh giá chất lượng công việc: Đánh giá chất lượng công việc của tất cả các khối trưởng, tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn (với Trung học) hàng tháng và xếp hạng theo học kỳ.

• Khen thưởng: Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ trưởng, khối trưởng có tinh thần, kết quả làm việc hiệu quả

• Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, chủ nhiệm trong nhà trường

• Tổ chức quản lý nền nếp, kỷ luật và giáo dục phẩm chất cho học sinh (HS)

• Kiểm soát chất lượng dạy học

• Tổ chức đánh giá nội dung chương trình các môn học

• Tổ chức triển khai các hoạt động ngoại khóa

• Kiểm soát thực hiện các quy định, quy chế, chính sách…trong nhà trường

• Xử lí các vấn đề về quan hệ Phụ huynh học sinh

• Quản lý công tác tuyển sinh tại cơ sở

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, các đối tác quan trọng.

• Báo cáo định kỳ gửi cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của công việc.