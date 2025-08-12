Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD

Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Navigos Search

Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại Navigos Search

Mức lương
3 - 4 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương 3 - 4 USD

• Tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới
• Đánh giá chất lượng công việc: Đánh giá chất lượng công việc của tất cả các khối trưởng, tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn (với Trung học) hàng tháng và xếp hạng theo học kỳ.
• Khen thưởng: Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ trưởng, khối trưởng có tinh thần, kết quả làm việc hiệu quả
• Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, chủ nhiệm trong nhà trường
• Tổ chức quản lý nền nếp, kỷ luật và giáo dục phẩm chất cho học sinh (HS)
• Kiểm soát chất lượng dạy học
• Tổ chức đánh giá nội dung chương trình các môn học
• Tổ chức triển khai các hoạt động ngoại khóa
• Kiểm soát thực hiện các quy định, quy chế, chính sách…trong nhà trường
• Xử lí các vấn đề về quan hệ Phụ huynh học sinh
• Quản lý công tác tuyển sinh tại cơ sở
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, các đối tác quan trọng.
• Báo cáo định kỳ gửi cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của công việc.

Với Mức Lương 3 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hieu-truong-pho-hieu-truong-thu-nhap-3-000-4-000-thang-tai-ha-noi-job368189
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Xem nhiều hơn right
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Online Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Meubles Demeyere Vietnam Company LTD. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 19 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 18/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 10/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Meubles Demeyere Vietnam Company LTD. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 19 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 18/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 10/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Tiến Lợi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Đại học CMC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 USD Navigos Search
50 - 80 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 USD Navigos Search's Client
12 - 19 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD Navigos Search
3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm