Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1. Chức năng và vai trò chính:

- Phối hợp cùng Hiệu trưởng quản lý, điều hành toàn diện hoạt động của nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách một hoặc nhiều mảng công tác được Hiệu trưởng phân công:

- Quản lý chuyên môn

- Chăm sóc nuôi dưỡng

- Quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên

- Phụ trách tuyển sinh, truyền thông hoặc các mảng khác theo yêu cầu

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Công tác chuyên môn - giáo dục:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục theo năm học, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện chương trình.

- Định hướng, hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ.

- Tổ chức dự giờ, đánh giá, góp ý giáo viên định kỳ và đột xuất.

- Giữ vai trò cầu nối giữa Ban Giám hiệu và giáo viên để giải quyết các vấn đề chuyên môn phát sinh.

2.2. Công tác chăm sóc – nuôi dưỡng:

- Quản lý công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe học sinh.

- Phối hợp với y tế nhà trường theo dõi tình hình sức khỏe, tiêm phòng, kiểm tra định kỳ cho trẻ.