Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
- Bình Dương: Tất cả chi nhánh Bình Dương
Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Chức năng và vai trò chính:
- Phối hợp cùng Hiệu trưởng quản lý, điều hành toàn diện hoạt động của nhà trường.
- Trực tiếp phụ trách một hoặc nhiều mảng công tác được Hiệu trưởng phân công:
- Quản lý chuyên môn
- Chăm sóc nuôi dưỡng
- Quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên
- Phụ trách tuyển sinh, truyền thông hoặc các mảng khác theo yêu cầu
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Công tác chuyên môn - giáo dục:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục theo năm học, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện chương trình.
- Định hướng, hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ.
- Tổ chức dự giờ, đánh giá, góp ý giáo viên định kỳ và đột xuất.
- Giữ vai trò cầu nối giữa Ban Giám hiệu và giáo viên để giải quyết các vấn đề chuyên môn phát sinh.
2.2. Công tác chăm sóc – nuôi dưỡng:
- Quản lý công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe học sinh.
- Phối hợp với y tế nhà trường theo dõi tình hình sức khỏe, tiêm phòng, kiểm tra định kỳ cho trẻ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Teambuilding hằng năm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niêm
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
