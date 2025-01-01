Tất cả địa điểm
Công việc Quản lý giáo dục

-

Có 81 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Meubles Demeyere Vietnam Company LTD. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 19 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 18/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ntd 3
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục ntd 3 làm việc tại Quốc tế thu nhập 15 - 20 Triệu
ntd 3
Hạn nộp: 21/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 10/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 80 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P\'s
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 15/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT TELECOM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 5 USD
FPT TELECOM
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 02/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Đại học CMC
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Đại học CMC
Hạn nộp: 23/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 23/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tiến Lợi
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty TNHH Tiến Lợi
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Hạn nộp: 09/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group (Singapore International School)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu
Kinderworld International Group (Singapore International School)
Hạn nộp: 07/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Ngành giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều xu hướng mới. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý giáo dục tăng cao. Mức lương dành cho những vị trí này cũng rất cạnh tranh từ 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục là lĩnh vực liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Người làm trong ngành này thường giữ các vị trí như trưởng phòng đào tạo, hiệu trưởng, quản lý chương trình giáo dục hoặc chuyên viên điều phối dự án giáo dục.

Người quản lý giáo dục có vai trò quan trọng trong việc duy trì, nâng cao chất lượng giảng dạy, tối ưu hóa các nguồn lực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ thống giáo dục. Họ đóng vai trò kết nối giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và các bên liên quan khác để xây dựng môi trường học tập hiệu quả.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực quản lý giáo dục ngày càng tăng cao. Theo thống kê của các trang tuyển dụng uy tín, số lượng vị trí liên quan đến ngành này tăng khoảng 20-30% mỗi năm, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà NộiTP. HCM. Sự phát triển của các cơ sở giáo dục tư nhân và các chương trình đào tạo quốc tế cũng đóng góp đáng kể vào nhu cầu này.

Nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực quản lý giáo dục ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực quản lý giáo dục ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý giáo dục

Theo khảo sát từ trang tuyển dụng Job3s, Việc làm trong lĩnh vực quản lý ngành giáo dục mang lại thu nhập ổn định, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí làm việc.

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm quản lý giáo dục

Mức lương dao động (VNĐ/ tháng)

Việc làm quản lý giáo dục

(Mới ra trường)

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm quản lý giáo dục

(1-3 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 25.000.000

Việc làm quản lý giáo dục

(3-5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 35.000.000

Mức lương theo vị trí

Việc làm quản lý giáo dục

Mức lương dao động (VNĐ/ tháng)

Giám thị học đường

10.000.000 - 15.000.000

Nhân viên quản lý lớp học

15.000.000 - 20.000.000

Quản lý trung tâm giáo dục

25.000.000 - 35.000.000

3. Một số việc làm ngành quản lý giáo dục

Việc làm quản lý giáo dục mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng, phù hợp với những ai yêu thích làm việc trong môi trường học đường. Dưới đây là một số việc làm phổ biến trong lĩnh vực này:

Giám thị học đường

Giám thị học đường đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kỷ luật và đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Công việc này đòi hỏi ứng viên phải có sự kiên nhẫn, khả năng giao tiếp tốt và hiểu biết sâu sắc về tâm lý học sinh. Các nhiệm vụ chính của giám thị bao gồm: giám sát giờ học, giờ ra chơi, xử lý các tình huống phát sinh, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để quản lý lớp học và thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của nhà trường.

Nhân viên quản lý lớp học

Nhân viên quản lý lớp học là người hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý lớp học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, phát triển. Công việc này thường bao gồm: hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, chấm bài, theo dõi tiến độ học tập của học sinh, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tư vấn cho học sinh khi gặp khó khăn.

Quản lý trung tâm giáo dục

Quản lý trung tâm giáo dục là công việc yêu cầu khả năng điều hành toàn bộ hoạt động của trung tâm, từ tuyển sinh, tổ chức lớp học đến quản lý đội ngũ nhân sự. Người đảm nhận vị trí này cần có tầm nhìn chiến lược, kỹ năng quản lý tài chính và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực việc làm giáo dục. Đây là vị trí thường có mức lương hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến.

Việc làm quản lý giáo dục mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho ứng viên
Việc làm quản lý giáo dục mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho ứng viên

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý giáo dục

Để trở thành một nhà quản lý giáo dục thành công, bạn cần sở hữu bộ kỹ năng và phẩm chất cần thiết. Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản:

Trình độ chuyên môn

  • Kiến thức về giáo dục: Nhà quản lý cần nắm vững lý thuyết giáo dục, các phương pháp dạy học, chương trình đào tạo và chính sách giáo dục hiện hành. Điều này giúp ứng viên điều hành tốt các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch đào tạo hiệu quả.

  • Hiểu biết về tâm lý học: Ứng viên cần có khả năng thấu hiểu tâm lý của học sinh, giáo viên và phụ huynh để giải quyết các vấn đề phát sinh, đồng thời tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên.

  • Kỹ năng quản lý: Việc nắm vững các nguyên tắc quản lý, lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá hiệu quả là nền tảng quan trọng để đảm bảo các hoạt động giáo dục diễn ra suôn sẻ và đạt chất lượng.

Kỹ năng mềm

  • Giao tiếp: Làm việc hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau, từ đồng nghiệp, cấp trên đến phụ huynh và học sinh, là kỹ năng thiết yếu để duy trì sự kết nối và đồng thuận.

  • Lãnh đạo: Nhà quản lý giáo dục cần có khả năng truyền cảm hứng, tạo động lực và dẫn dắt đội ngũ giáo viên để đạt được mục tiêu chung.

  • Giải quyết vấn đề: Việc phân tích tình huống, đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác trong các tình huống phức tạp giúp nhà quản lý giữ vững sự ổn định trong môi trường giáo dục.

  • Làm việc nhóm: Hợp tác tốt với đồng nghiệp để hoàn thành các dự án hoặc mục tiêu là yếu tố quan trọng trong nghề quản lý giáo dục.

Phẩm chất cá nhân

  • Sáng tạo: Nhà quản lý cần luôn tìm kiếm những giải pháp mới để cải thiện chất lượng giáo dục và thích ứng với xu hướng hiện đại.

  • Linh hoạt: Khả năng thích ứng với sự thay đổi trong chính sách, chương trình học hoặc môi trường làm việc giúp người làm ở vị trí công việc này luôn dẫn đầu.

  • Kiên trì: Giữ vững mục tiêu và nỗ lực vượt qua khó khăn là phẩm chất cần có để đối mặt với áp lực.

  • Trách nhiệm: Nhà quản lý giáo dục cần đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả.

Yêu cầu khác

  • Sức khỏe tốt: Công việc này đòi hỏi làm việc với cường độ cao và phải xử lý nhiều công việc cùng lúc, nên sức khỏe tốt là điều kiện quan trọng.

  • Tinh thần cầu tiến: Luôn sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng để phát triển bản thân và cải thiện hiệu quả công việc.

  • Đam mê với giáo dục: Động lực lớn nhất của một nhà quản lý giáo dục là tình yêu và sự tâm huyết với việc đào tạo thế hệ trẻ.

Yêu cầu tuyển dụng đối với việc làm quản lý giáo dục rất khắt khe với nhiều tiêu chuẩn về chuyên môn và phẩm chất
Yêu cầu tuyển dụng đối với việc làm quản lý giáo dục rất khắt khe với nhiều tiêu chuẩn về chuyên môn và phẩm chất

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý giáo dục

Thị trường việc làm quản lý giáo dục tại Việt Nam đang ngày càng sôi động, với nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại các thành phố lớn và một số tỉnh thành phát triển. Hãy cùng khám phá những đặc điểm nổi bật tại một số địa điểm tiêu biểu:

Việc làm quản lý giáo dục tại TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước, đồng thời cũng là nơi tập trung một lượng lớn các trường học, trung tâm đào tạo và các tổ chức giáo dục. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản lý giáo dục tại đây luôn ở mức cao. Theo một khảo sát gần đây, số lượng tin tuyển dụng việc làm quản lý giáo dục tại TP. HCM lên tới hàng nghìn tin. Sự đa dạng của các cơ sở giáo dục, từ các trường quốc tế đến các trung tâm ngoại ngữ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại TP HCM hấp dẫn cho những người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục ở đây.

Việc làm quản lý giáo dục tại Hà Nội

Hà Nội, với vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, cũng là một địa điểm hấp dẫn cho những người muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý giáo dục. Thủ đô Hà Nội có một hệ thống giáo dục phát triển, với nhiều trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục tư thục. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản lý giáo dục tại đây rất lớn, đặc biệt là các vị trí liên quan đến quản lý đào tạo, phát triển chương trình học và xây dựng đội ngũ giáo viên.

Việc làm quản lý giáo dục tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam, đang ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư và người lao động. Sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch và dịch vụ tại đây kéo theo nhu cầu về các cơ sở giáo dục chất lượng cao. Số lượng tin tuyển dụng việc làm quản lý giáo dục tại Đà Nẵng cũng đang tăng lên đáng kể. Cơ hội việc làm tập trung chủ yếu vào các trường quốc tế, các trung tâm ngoại ngữ và tổ chức đào tạo chuyên biệt.

Việc làm quản lý giáo dục Biên Hòa

Biên Hòa, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai, là một trung tâm công nghiệp lớn của khu vực phía Nam. Mặc dù không sôi động như TP. HCM hay Hà Nội nhưng Biên Hòa vẫn có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai, đặc biệt là vị trí liên quan đến quản lý đào tạo tại các doanh nghiệp. Do đặc thù là một thành phố công nghiệp, vị trí quản lý giáo dục tại Biên Hòa thường tập trung vào các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Thị trường việc làm quản lý giáo dục tại Việt Nam đang ngày càng sôi động, cạnh tranh tại các thành phố lớn
Thị trường việc làm quản lý giáo dục tại Việt Nam đang ngày càng sôi động, cạnh tranh tại các thành phố lớn

5. Trường đào tạo ngành quản lý giáo dục uy tín hiện nay

Ngành quản lý giáo dục hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ các bạn trẻ bởi cơ hội việc làm hấp dẫn cùng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ thống giáo dục. Dưới đây là danh sách những trường đại học uy tín đào tạo ngành này tại ba khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp bạn dễ dàng lựa chọn môi trường học tập phù hợp.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn (2024) (Ước tính)

Học phí (2024) (Ước tính/năm)

Miền Bắc

Đại học Sư phạm Hà Nội

Quản lý giáo dục

C00, A01

25-28

18.000.000 - 22.000.000

Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản lý giáo dục

D01, A00

27-30

20.000.000 - 25.000.000

Học viện Quản lý Giáo dục

Quản lý giáo dục

C00, A01

24-27

16.000.000 - 20.000.000

Miền Trung

Đại học Đà Nẵng

Quản lý giáo dục

C00, A01

23-26

15.000.000 - 18.000.000

Đại học Huế

Quản lý giáo dục

C00, A01

22-25

14.000.000 - 17.000.000

Miền Nam

Đại học Sư phạm TP.HCM

Quản lý giáo dục

C00, A01

26-29

19.000.000 - 23.000.000

Đại học Quốc gia TP.HCM

Quản lý giáo dục

D01, A00

28-31

21.000.000 - 25.000.000

Việc làm quản lý giáo dục đang là lĩnh vực thu hút sự quan tâm và tìm kiếm của nhiều người, đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống giáo dục phát triển mạnh mẽ. Với nhu cầu tuyển dụng cao ở các khu vực và mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, ngành quản lý giáo dục mang đến cơ hội nghề nghiệp vững chắc cho những ai yêu thích công việc lãnh đạo và quản lý trong môi trường học đường.