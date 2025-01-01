Tất cả địa điểm
Công việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng

-

Có 38 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Meubles Demeyere Vietnam Company LTD. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 19 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 18/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 10/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 80 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P\'s
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 15/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT TELECOM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 5 USD
FPT TELECOM
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 02/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Đại học CMC
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Đại học CMC
Hạn nộp: 23/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 23/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tiến Lợi
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty TNHH Tiến Lợi
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Hạn nộp: 09/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group (Singapore International School)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu
Kinderworld International Group (Singapore International School)
Hạn nộp: 07/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Embassy Education Group
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Embassy Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Embassy Education Group
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Vision Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Vision Education
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Halla Electronics Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Halla Electronics Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM GMP EU LONG HẬU- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 Triệu NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM GMP EU LONG HẬU- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Embassy Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Embassy Education Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VIETJET AIR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu Kinderworld International Group (Singapore International School)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Busy Bees Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Tiến Lợi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Đại học CMC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Busy Bees Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 5 USD FPT TELECOM
25 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Pizza 4P\'s
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Busy Bees Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 USD Navigos Search
50 - 80 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng Phó hiệu trưởng ngày càng tăng mạnh nhờ hệ thống giáo dục phát triển, đặc biệt tại các trường quốc tế và tư thục. Với mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này yêu cầu kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sư phạm và khả năng lãnh đạo xuất sắc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Phó hiệu trưởng

Nhu cầu tuyển dụng Phó Hiệu trưởng đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống việc làm giáo dục đào tạo và yêu cầu cao về chất lượng quản lý trong các cơ sở giáo dục. Theo thống kê, tại Hà Nội, năm 2024, đã có thông báo tuyển dụng 19 Phó Hiệu trưởng và 243 chỉ tiêu biên chế giáo viên cho cấp học từ mầm non đến THCS. Điều này cho thấy sự cần thiết của đội ngũ lãnh đạo giáo dục có năng lực để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay.

Phó Hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý và điều hành hoạt động giáo dục, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập. Họ chịu trách nhiệm về lĩnh vực như chuyên môn, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và chất lượng của nhà trường.

Nhu cầu tuyển dụng phó hiệu trưởng đang tăng mạnh nhờ sự phát triển vượt bậc của hệ thống giáo dục tại Việt Nam
Nhu cầu tuyển dụng phó hiệu trưởng đang tăng mạnh nhờ sự phát triển vượt bậc của hệ thống giáo dục tại Việt Nam

Với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến, vị trí tuyển dụng Phó Hiệu trưởng mang lại triển vọng nghề nghiệp rộng mở cho những ai có kinh nghiệm và đam mê trong lĩnh vực giáo dục. Việc tham gia vào đội ngũ lãnh đạo giáo dục không chỉ đem đến cơ hội phát triển cá nhân mà còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của đất nước.

2. Mức lương của việc làm chuyên môn Phó hiệu trưởng

Theo tìm hiểu Job3s, mức lương cho vị trí Phó hiệu trưởng dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào cấp học và khu vực tuyển dụng. Dưới đây là thông tin chi tiết về mức lương biên chế cho từng cấp học cho vị trí phó hiệu trưởng:

Việc làm phó hiệu trưởng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Phó hiệu trưởng trường mầm non

10.000.000 - 15.000.000

Phó hiệu trưởng trường tiểu học (Cấp 1)

12.000.000 - 18.000.000

Phó hiệu trưởng trường THCS (Cấp 2)

15.000.000 - 20.000.000

Phó hiệu trưởng trường THPT (Cấp 3)

18.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả vị trí việc làm Phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục

Phó hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của cơ sở giáo dục. Dưới đây là mô tả chi tiết về vị trí tuyển dụng phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục:

  • Quản lý và điều hành hoạt động giảng dạy: Giám sát, hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh.

  • Xây dựng kế hoạch giáo dục: Tham gia xây dựng, thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo học sinh theo yêu cầu và định hướng phát triển của nhà trường.

  • Quản lý nhân sự: Quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường, đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả và phát triển chuyên môn cho giáo viên.

  • Giải quyết các vấn đề học sinh: Xử lý vấn đề liên quan đến học sinh, đảm bảo môi trường học tập lành mạnh, khuyến khích học sinh phát triển toàn diện.

  • Đảm bảo chất lượng giáo dục: Giám sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh, tổ chức các kỳ thi, đánh giá và phát triển chương trình học.

  • Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa: Tổ chức và hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển toàn diện học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc làm phó hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của cơ sở giáo dục
Việc làm phó hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của cơ sở giáo dục

4. Yêu cầu đối với việc làm chuyên môn Phó hiệu trưởng

Để trở thành Phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản dành cho vị trí tuyển dụng phó hiệu trưởng

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc các ngành liên quan, có chứng chỉ quản lý giáo dục.

  • Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý tại cơ sở giáo dục.

  • Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ giáo viên và nhân viên, khả năng giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.

  • Hiểu biết về chương trình giáo dục: Kiến thức vững về chương trình giảng dạy và tiêu chuẩn giáo dục hiện hành.

  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, có thể truyền đạt thông tin rõ ràng, hiệu quả với học sinh, phụ huynh và các cơ quan chức năng.

Việc làm chuyên môn phó hiệu trưởng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc
Việc làm chuyên môn phó hiệu trưởng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc

4. Quy định bằng cấp đối với việc làm Phó hiệu trưởng

Để đảm nhận vị trí Phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn. Dưới đây là những quy định cụ thể liên quan đến bằng cấp khi tuyển dụng phó hiệu trưởng:

  • Bằng Cử nhân: Ứng viên phải có bằng cử nhân sư phạm hoặc chuyên ngành liên quan đến giáo dục.

  • Bằng Thạc sĩ (ưu tiên): Đối với các trường yêu cầu cao, ứng viên cần có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực giáo dục hoặc quản lý giáo dục.

  • Bằng cấp quản lý giáo dục: Các trường yêu cầu Phó hiệu trưởng có thêm chứng chỉ hoặc bằng cấp về quản lý giáo dục để thể hiện khả năng điều hành và quản lý trường học.

  • Kinh nghiệm giảng dạy: Ứng viên cần có kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu 5 năm, đặc biệt là những vị trí giảng dạy ở cấp học tương ứng.

  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ: Ứng viên cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và quản lý giáo dục, chứng minh năng lực chuyên môn và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc.

Việc làm phó hiệu trưởng cần đáp ứng đầy đủ bằng cấp về quản lý giáo dục, kinh nghiệm giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
Việc làm phó hiệu trưởng cần đáp ứng đầy đủ bằng cấp về quản lý giáo dục, kinh nghiệm giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

5. Tuyển dụng việc làm Phó hiệu trưởng theo cấp bậc

Vị trí Phó hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển hoạt động giáo dục tại các cơ sở học đường. Mỗi cấp học sẽ có yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu quản lý và đặc thù của từng đối tượng học sinh.

5.1. Phó hiệu trưởng trường mầm non

Phó hiệu trưởng trường mầm non chịu trách nhiệm quản lý hoạt động giảng dạy và chăm sóc trẻ, đảm bảo môi trường học tập an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ. Yêu cầu công việc bao gồm kỹ năng giao tiếp tốt với phụ huynh và khả năng xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với lứa tuổi.

Phó hiệu trưởng trường mầm non chịu trách nhiệm quản lý hoạt động giảng dạy đảm bảo môi trường học tập an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ
Phó hiệu trưởng trường mầm non chịu trách nhiệm quản lý hoạt động giảng dạy đảm bảo môi trường học tập an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ

5.2. Phó hiệu trưởng trường tiểu học (Cấp 1)

Tuyển dụng phó hiệu trưởng trường tiểu học hiện đang là một nhu cầu thiết yếu để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của hệ thống giáo dục trong nước. Phó hiệu trưởng trường tiểu học đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các hoạt động giảng dạy và học tập, đồng thời hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng và triển khai chương trình học phù hợp với từng giai đoạn phát triển của học sinh.

5.3. Phó hiệu trưởng trường THCS (Cấp 2)

Phó hiệu trưởng trường tiểu học giữ vai trò then chốt trong việc quản lý toàn diện các hoạt động giảng dạy và học tập tại trường. Nhiệm vụ chính của vị trí này bao gồm hỗ trợ giáo viên trong việc phát triển chương trình học phù hợp với nhu cầu học sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng giảng dạy. Ngoài ra, phó hiệu trưởng còn phải giám sát hoạt động chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để xây dựng môi trường học tập tích cực và đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Phó hiệu trưởng trường THCS có nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên phát triển chương trình học phù hợp với nhu cầu học sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng giảng dạy
Phó hiệu trưởng trường THCS có nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên phát triển chương trình học phù hợp với nhu cầu học sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng giảng dạy

5.4. Phó hiệu trưởng trường THPT (Cấp 3)

Phó hiệu trưởng trường THPT thực hiện công việc quản lý chuyên môn và các hoạt động ngoại khóa, đồng thời phối hợp với giáo viên và phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục. Yêu cầu công việc bao gồm khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong giáo dục và làm việc dưới áp lực cao.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm Phó hiệu trưởng nhiều hiện nay

Vị trí Phó hiệu trưởng là một trong những công việc quản lý giáo dục được tuyển dụng phổ biến tại những thành phố lớn, nơi tập trung nhiều trường học với nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý. Dưới đây là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng phó hiệu trưởng cao.

6.1. Việc làm chuyên môn Phó hiệu trưởng tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị và giáo dục của cả nước, nơi hội tụ hàng nghìn trường học thuộc các cấp bậc từ mầm non đến trung học phổ thông. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý hiệu quả, các cơ sở giáo dục tại Hà Nội thường có nhu cầu tuyển dụng phó hiệu trưởng có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững vàng và kỹ năng quản lý tốt để đảm nhận vị trí này.

6.2. Việc làm chuyên môn Phó hiệu trưởng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng được biết đến là thành phố dẫn đầu miền Trung về chất lượng sống và giáo dục. Sự phát triển của khu dân cư mới và việc thu hút người dân từ nhiều tỉnh lân cận đã làm gia tăng nhu cầu mở rộng hệ thống trường học và thúc đẩy cơ hội nghề nghiệp cho vị trí quản lý giáo dục. Các trường học tại Đà Nẵng không chỉ yêu cầu Phó hiệu trưởng có kỹ năng quản lý giỏi mà còn cần khả năng định hướng phát triển giáo dục theo xu thế hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng đang ngày càng gia tăng.

Nhu cầu tuyển dụng phó hiệu trưởng tại Đà Nẵng tăng cao nhờ sự mở rộng hệ thống trường học trong địa phương
Nhu cầu tuyển dụng phó hiệu trưởng tại Đà Nẵng tăng cao nhờ sự mở rộng hệ thống trường học trong địa phương

6.3. Việc làm chuyên môn Phó hiệu trưởng tại TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục lớn nhất cả nước, với hệ thống giáo dục đa dạng từ công lập đến tư thục và quốc tế. Tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng cùng sự mở rộng của các khu đô thị đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng đội ngũ Phó hiệu trưởng giàu kinh nghiệm và năng lực quản lý. Các cơ sở giáo dục tại TP. HCM luôn đề cao vai trò của Phó hiệu trưởng trong việc xây dựng môi trường học tập chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh trong thời đại mới.

Nhu cầu tuyển dụng Phó hiệu trưởng đang tăng mạnh nhờ sự phát triển vượt bậc của hệ thống giáo dục tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các trường học không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý. Với mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ tốt, vị trí Phó hiệu trưởng mang lại cơ hội thăng tiến rõ rệt trong ngành cho ứng viên.