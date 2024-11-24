Tuyển Buồng phòng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Cầu Bắc Luân, Hải Hòa, Móng Cái, TP Móng Cái, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng, triển khai, kiểm soát hiệu quả, đánh giá chất lượng, dự kiến rủi ro phát sinh trong công việc của Bộ phận phụ trách;

- Xây dựng, kiểm soát thực hiện ngân sách hoạt động của BP

- Kiểm tra bố trí nhân sự đảm bảo vận hành;

- Phối hợp với các Bộ phận theo chuyên môn được phân công kiểm soát các khu vực vận hành, cơ sở vật chất, tình trạng hạ tầng để đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ, ANAT PCCN toàn khu đô thị;

- Kiểm soát tiếp nhận và xử lý các phản hồi/ phàn nàn của khách hàng qua các kênh

- Kiểm soát quản lý tài sản, dữ liệu chấm công tại Bộ phận;

- Tổ chức tự thanh tra định kỳ tại Bộ phận;

- Kiểm soát các dịch vụ và chất lượng do nhà thầu cung cấp;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề có liên quan;

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Bộ phận/ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ, chăm sóc khách hàng...v...v..

- Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm lập báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách, biết sử dụng phần mềm SAP;

- Nhiệt tình, chủ động, linh hoạt, có khả năng chịu áp lực công việc cao

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý xung đột tốt

- Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

Quyền Lợi

- Thu nhập hấp dẫn

- Được hưởng chế độ và chính sách đãi ngộ của Công ty (phép năm, lễ tết, sinh nhật Tập Đoàn, lương tháng 13, hiếu hỉ....)

- Ký HĐLĐ không xác định thời hạn sau 02 tháng thử việc, tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm, mua gói bảo hiểm sức khỏe Vingroup

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại Vinmec

- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến rộng mở

- Đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinmec, Vinschool, Vinpearl, Vinfast...;

Cách Thức Ứng Tuyển

