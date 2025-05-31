Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Ngày đăng tuyển: 31/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: khu công nghiệp Hải Hà, Hải Hà, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tổ chức và quản lý hoạt động kế toán của công ty
-Lập báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ
-Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, đảm bảo tuân thủ pháp luật
-Quản lý và đào tạo đội ngũ kế toán viên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi: 25- 40 tuổi
-Biết tiếng Trung là lợi thế( không bắt buộc)
-Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán trưởng
-Am hiểu luật tài chính và thuế của Việt Nam

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 20-30 triệu
-Hưởng đãi ngộ theo chế độ Nhà nước
-Tham gia BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 298 Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

