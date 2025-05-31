Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: khu công nghiệp Hải Hà, Hải Hà, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tổ chức và quản lý hoạt động kế toán của công ty

-Lập báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ

-Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, đảm bảo tuân thủ pháp luật

-Quản lý và đào tạo đội ngũ kế toán viên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi: 25- 40 tuổi

-Biết tiếng Trung là lợi thế( không bắt buộc)

-Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán trưởng

-Am hiểu luật tài chính và thuế của Việt Nam

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 20-30 triệu

-Hưởng đãi ngộ theo chế độ Nhà nước

-Tham gia BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

