Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: khu công nghiệp Hải Hà, Hải Hà, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tổ chức và quản lý hoạt động kế toán của công ty
-Lập báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ
-Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, đảm bảo tuân thủ pháp luật
-Quản lý và đào tạo đội ngũ kế toán viên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Độ tuổi: 25- 40 tuổi
-Biết tiếng Trung là lợi thế( không bắt buộc)
-Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán trưởng
-Am hiểu luật tài chính và thuế của Việt Nam
-Biết tiếng Trung là lợi thế( không bắt buộc)
-Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán trưởng
-Am hiểu luật tài chính và thuế của Việt Nam
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương: 20-30 triệu
-Hưởng đãi ngộ theo chế độ Nhà nước
-Tham gia BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
-Hưởng đãi ngộ theo chế độ Nhà nước
-Tham gia BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI