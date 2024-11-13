Tuyển Kế Toán Doanh Thu Chi Phí thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc nhập liệu chứng từ trên phần mềm.
Sắp xếp hồ sơ theo sự hướng dẫn của quản lý.
Hỗ trợ các công việc trong phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối, hoàn thành chương trình học.
Năng động, nhiệt tình và mong muốn phát triển bản thân.
Tỉ mỉ, cẩn thận, yêu thích các công việc về số liệu.
Có thể làm toàn thời gian (3 tháng).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí 1tr/tháng.
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu sau 2 tháng thực tập.
Được đào tạo kiến thức chuyên sâu trong ngành logistics.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

