Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 06/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sơn Trà, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tham gia khảo sát, tư vấn, thiết kế, bóc tách khối lượng, hỗ trợ kỹ thuật đối với các sản phẩm smarthome - thiết bị nhà thông minh của công ty
- Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, đánh giá về thực trạng kỹ thuật của các sản phẩm công nghệ của công ty, đặc biệt là các sản phẩm smarthome - thiết bị nhà thông minh
- Hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý sự cố lỗi phát sinh trên sản phẩm, thiết bị trong quá trình hoạt động.
- Hỗ trợ xây dựng các giải pháp đối với các dự án của công ty
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh trong việc trao đổi các thông tin hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật sản phẩm, theo dõi tiến trình dự án
- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 22-35 tuổi. Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm về nhà thông minh hoặc đã từng làm ở vị trí tương đương ở các công ty về nhà thông minh
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử, CNTT, tự động hóa, điện tử viễn thông
- Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
- Chịu được áp lực trong công việc, tinh thần trách nhiệm, có thể đi công tác tỉnh
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học hỏi, giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9-12 triệu/tháng hoặc thương lượng (thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường) + Phụ cấp
- Hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng khác, ... Thu nhập từ 15 triệu/tháng
- Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, chế độ ngày phép, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...sau thời gian thử việc
- Nghỉ mát, du lịch, kick off, team building,...
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (Đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo sản phẩm với chuyên gia hãng,...)
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 412/4 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

