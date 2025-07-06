Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
- Hồ Chí Minh: Sơn Trà, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Tham gia khảo sát, tư vấn, thiết kế, bóc tách khối lượng, hỗ trợ kỹ thuật đối với các sản phẩm smarthome - thiết bị nhà thông minh của công ty
- Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, đánh giá về thực trạng kỹ thuật của các sản phẩm công nghệ của công ty, đặc biệt là các sản phẩm smarthome - thiết bị nhà thông minh
- Hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý sự cố lỗi phát sinh trên sản phẩm, thiết bị trong quá trình hoạt động.
- Hỗ trợ xây dựng các giải pháp đối với các dự án của công ty
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh trong việc trao đổi các thông tin hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật sản phẩm, theo dõi tiến trình dự án
- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử, CNTT, tự động hóa, điện tử viễn thông
- Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
- Chịu được áp lực trong công việc, tinh thần trách nhiệm, có thể đi công tác tỉnh
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học hỏi, giải quyết vấn đề tốt
Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng khác, ... Thu nhập từ 15 triệu/tháng
- Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, chế độ ngày phép, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...sau thời gian thử việc
- Nghỉ mát, du lịch, kick off, team building,...
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (Đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo sản phẩm với chuyên gia hãng,...)
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI