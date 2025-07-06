Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 06/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Nhận và thực hiện các chỉ tiêu bán hàng hàng tháng.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của khách hàng.
- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng xe và bàn giao xe cho khách hàng tại đại lý hoặc giao xe tận nơi cho khách hàng.
- Thăm hỏi khách hàng sau khi giao xe và mời khách hàng quay lại đại lý bảo dưỡng xe.
- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng đã mua xe.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Yêu cầu chung:
- Trình độ Cao Đẳng, Đại Học
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên
- Tuổi từ 22-35.
- Yêu thích công việc kinh doanh.
- Tác phong lịch sự, giao tiếp lịch thiệp.
- Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt và chịu được áp lực trong công việc.
B. Kiến thức và kỹ năng:
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng và mạch lạc.
C. Điều kiện ưu tiên:
- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh online, có bằng lái B2 là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng.
- Thưởng du lịch hàng năm.
- Các chế độ bảo hiểm và quyền lợi người lao động theo Quy định và luật hiện hành.
- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Được đào tạo theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 900 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

