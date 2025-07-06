Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
- Hồ Chí Minh: 168/19 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (50%)
Thực hiện các công việc chuyên môn của CSHV trong suốt thời gian triển khai lớp học: Theo dõi tiến độ lớp học, hỗ trợ giảng viên và học viên xử lý các vấn đề phát sinh; Cập nhật lịch học, điểm danh, nhắc lịch, chấm bài và tổng hợp đánh giá cuối khóa.
Chủ động lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động khảo sát học viên doanh nghiệp để đánh giá mức độ hài lòng, ghi nhận góp ý cải thiện dịch vụ.
Thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng trong và sau kết thúc khóa học.
Chăm sóc khách hàng tại cơ sở đào tạo
Chủ động liên hệ với khách hàng/ học viên (qua zalo, điện thoại): data khách hàng chưa chuyển đổi thành học viên, data học viên cũ để chăm sóc/ tư vấn.
Thực hiện các công việc khác (10%)
Hỗ trợ bộ phận Marketing và TVTS trong công tác khai giảng lớp và chiêu sinh
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo trực tiếp từ TBP, BLĐ.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Tiếng Trung trình độ HSK4 trở lên
HSK4
Đam mê lĩnh vực giáo dục - đào tạo và mong muốn gắn bó lâu dài.
Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và ham học hỏi.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Có kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Word, Excel…
Có thể làm việc với khung giờ linh hoạt, trực tối được
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì
15 Triệu
Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).
Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân)
Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ
Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI