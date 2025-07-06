Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168/19 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (50%)

Thực hiện các công việc chuyên môn của CSHV trong suốt thời gian triển khai lớp học: Theo dõi tiến độ lớp học, hỗ trợ giảng viên và học viên xử lý các vấn đề phát sinh; Cập nhật lịch học, điểm danh, nhắc lịch, chấm bài và tổng hợp đánh giá cuối khóa.

Chủ động lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động khảo sát học viên doanh nghiệp để đánh giá mức độ hài lòng, ghi nhận góp ý cải thiện dịch vụ.

Thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng trong và sau kết thúc khóa học.

Chăm sóc khách hàng tại cơ sở đào tạo

Chủ động liên hệ với khách hàng/ học viên (qua zalo, điện thoại): data khách hàng chưa chuyển đổi thành học viên, data học viên cũ để chăm sóc/ tư vấn.

Thực hiện các công việc khác (10%)

Hỗ trợ bộ phận Marketing và TVTS trong công tác khai giảng lớp và chiêu sinh

Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo trực tiếp từ TBP, BLĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Kinh doanh, Giáo dục, Chăm sóc khách hàng.

Ngoại ngữ: Tiếng Trung trình độ HSK4 trở lên

HSK4

Đam mê lĩnh vực giáo dục - đào tạo và mong muốn gắn bó lâu dài.

Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và ham học hỏi.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Word, Excel…

Có thể làm việc với khung giờ linh hoạt, trực tối được

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 15 Triệu, đánh giá tùy theo năng lực.

15 Triệu

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân)

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin