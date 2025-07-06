Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Ngày đăng tuyển: 06/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 89 Phan Đình Phùng, P.15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Lập kế hoạch và giám sát hoạt động vận hành của công ty, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định.
Quản lý và điều phối nguồn lực (nhân sự, tài chính, vật chất) để đạt được mục tiêu kinh doanh.
Phát triển và triển khai các chiến lược, quy trình vận hành hiệu quả, tối ưu hóa quy trình làm việc.
Giám sát hoạt động của các bộ phận liên quan, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban.
Phân tích dữ liệu vận hành, xác định các vấn đề và đưa ra giải pháp cải tiến.
Đánh giá hiệu suất hoạt động, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc.
Quản lý rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.
Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động và hiệu quả công việc cho ban lãnh đạo.
Tham gia xây dựng và triển khai các dự án quan trọng của công ty.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các quy định pháp luật liên quan.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực dược phẩm, y tế hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ nhân viên lớn, khả năng lãnh đạo và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.
Hiểu biết sâu rộng về các quy trình vận hành, quản lý chất lượng và an toàn.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả.
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc tốt.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn về quản lý vận hành là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ, tết.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10 Trương Quyền - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

