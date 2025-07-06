Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 197/15 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9,, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển đội nhóm:

Xây dựng, đào tạo và phát triển đội nhóm.

Phân công chỉ tiêu doanh số cho từng thành viên và theo dõi tiến độ thực hiện.

Hỗ trợ, hướng dẫn nhận viên trong quá trình tư vấn bán hàng, đấu thầu và chăm sóc khách hàng.

Phát triển kinh doanh: (100% Data khách hàng hiện hữu đã có sẵn)

Cung cấp hóa chất và thiết bị xét nghiệm huyết học cho bệnh viện, cơ sở y tế tại TP.HCM và các tỉnh lân cận (Data khách hàng hiện hữu có sẵn)

Xây dựng, phát triển thêm mạng lưới khách hàng

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.

Phân tích thị trường và đề xuất phương án thúc đẩy doanh số.

Quản lý bán hàng:

Kiểm soát toàn bộ quy trình bán hàng của nhóm.

Phối hợp với Sale Admin theo dõi tiến độ đơn hàng và công nợ.

Tham gia trực tiếp các dự án đấu thầu, ký kết hợp đồng và giám sát việc bàn giao sản phẩm.

Xử lý khiểu nại, phản hồi từ khách hàng, đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp.

Đảm bảo đội nhóm nắm vững kiến thức về sản phẩm, công dụng, tính năng của sản phẩm công ty và các sản phẩm cùng ngành (Mindray, Sysmex, Siemens, Nihon Kohden,...)

Báo cáo hàng tuần, tháng, quý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 28 – 45 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, chuyên nghiệp.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Y sinh, Xét nghiệm Y tế, Dược, Hóa sinh, Công nghệ Sinh học, Hóa thực phẩm, Hóa phân tích hoặc các ngành liên quan.

Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác.

Tối thiểu 2 năm ở vị trí Trưởng nhóm kinh doanh hoặc trong ngành hóa chất, thiết bị y tế.

Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất xét nghiệm, sản phẩm huyết học (Mindray, Sysmex, Siemens, Nihon Kohden,...).

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và làm việc nhóm tốt.

Năng động, quyết đoán, chịu được áp lực công việc cao.

Phù hợp với văn hóa: TRUNG THỰC - TỬ TẾ - CÙNG PHÁT TRIỂN

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 14.000.000 - 15.000.000 triệu/Tháng + Hoa hồng(Hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng KPI, hiệu suất kinh doanh

Thưởng 13, thưởng thâm niên

THAM GIA BHXH, BHYT FULL LƯƠNG GROSS

Cơm trưa miễn phí tại công ty

Cung cấp đồng phục, cung cấp thiết bị làm việc.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao

Thưởng đãi ngộ theo thâm niên, có thưởng Lễ, Tết,...

Tham gia du lịch, team building hằng năm

Có các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, hiếu hỉ,....

Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định pháp luật nhà nước.

Tham gia Du lịch và Teambuilding hằng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, đề cao giá trị con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng

