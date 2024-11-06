Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện nhập xuất kho

Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng từ nhà cung cấp.

Xử lý tất cả các trường hợp thiếu hụt NVL, hàng hóa trong phạm vi quyền hạn hoặc báo cáo kịp thời lên Kế toán trưởng để giải quyết.

Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa điều chuyển giữa các kho trong nhà hàng.

Kiểm soát nhập, xuất, tồn kho từ Thủ kho.

Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép số liệu thực tế của Thủ Kho, hàng hóa – NVL trong kho (Kho bếp, kho hải sản, kho bia, kho gia vị) đảm bảo được sắp xếp hợp lý.

Thường xuyên cập nhật tình hình hàng hóa, NVL trong kho

Phối hợp với thủ kho để kiểm kê kho theo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý)

Xử lý những hàng hóa, NVL hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng

Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử phạt khi phát hiện có sự chênh lệch số liệu thực tế với sổ sách sẽ chuyển xuống Quản lý kho và trình Kế toán trưởng xử lý.

Hạch toán xuất nhập liệu hàng hoá, NVL.

Kiểm kê CCDC hàng tháng, phối hợp với HCNS để kiểm kê TSCĐ hàng tháng

Quản lý lưu và chuyển chứng từ cho bộ phận liên quan

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán

Ưu tiên ứng viên từng làm mảng F&B

Nhanh nhẹn, Giao tiếp tốt

Nơi làm việc: 205 CMT8, P4, Q3, TPHCM

Ngành nghề: Thống kê, Ngân hàng, Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh