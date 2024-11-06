Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 101

- 105 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện nhập xuất kho
Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng từ nhà cung cấp.
Xử lý tất cả các trường hợp thiếu hụt NVL, hàng hóa trong phạm vi quyền hạn hoặc báo cáo kịp thời lên Kế toán trưởng để giải quyết.
Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa điều chuyển giữa các kho trong nhà hàng.
Kiểm soát nhập, xuất, tồn kho từ Thủ kho.
Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép số liệu thực tế của Thủ Kho, hàng hóa – NVL trong kho (Kho bếp, kho hải sản, kho bia, kho gia vị) đảm bảo được sắp xếp hợp lý.
Thường xuyên cập nhật tình hình hàng hóa, NVL trong kho
Phối hợp với thủ kho để kiểm kê kho theo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý)
Xử lý những hàng hóa, NVL hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng
Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử phạt khi phát hiện có sự chênh lệch số liệu thực tế với sổ sách sẽ chuyển xuống Quản lý kho và trình Kế toán trưởng xử lý.
Hạch toán xuất nhập liệu hàng hoá, NVL.
Kiểm kê CCDC hàng tháng, phối hợp với HCNS để kiểm kê TSCĐ hàng tháng
Quản lý lưu và chuyển chứng từ cho bộ phận liên quan
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán
Ưu tiên ứng viên từng làm mảng F&B
Nhanh nhẹn, Giao tiếp tốt
Nơi làm việc: 205 CMT8, P4, Q3, TPHCM
Ngành nghề: Thống kê, Ngân hàng, Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán
Ưu tiên ứng viên từng làm mảng F&B
Nhanh nhẹn, Giao tiếp tốt
Nơi làm việc: 205 CMT8, P4, Q3, TPHCM

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 101-103-105-107-109-113-115 Nguyễn Tri Phương , Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

