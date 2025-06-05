Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 02B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày liên quan đến mua – bán – sản xuất – kho – chi phí – giá thành.
Tính giá thành sản phẩm, kiểm soát và phân bổ chi phí sản xuất chung, chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng/quý/năm), báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Thực hiện các báo cáo thuế: GTGT, TNCN, TNDN,... và các thủ tục quyết toán thuế.
Kiểm soát chứng từ kế toán, lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Phối hợp với kiểm toán, cơ quan thuế khi có phát sinh kiểm tra, thanh tra.
Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách tài chính, kế toán và hiệu quả hoạt động sản xuất.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất.
Am hiểu quy trình sản xuất, tính giá thành, định mức nguyên vật liệu.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA)
Nắm vững các quy định về kế toán, thuế, luật doanh nghiệp.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt. Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia quyết toán thuế và có kinh nghiệm làm việc với kiểm toán.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Hỗ trợ cơm trưa.
- Chế độ làm việc 44h/tuần, làm 2 ngày Thứ 7 trong tháng
- Làm việc ở một môi trường đa quốc gia nâng cao sự hiểu biết và học tập
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty theo quy định
- Có chế độ BHXH đầy đủ, khám sức khỏe, du lịch hàng năm
- Được thưởng lễ, sinh nhật, Tết thưởng ít nhất 1 tháng lương tháng 13 theo chính sách của công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
-Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự số A03-L05 Phân khu A, An Vượng Villa, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

