Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ 24 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Quản lý và thực thi kế hoạch thu chi, ngân sách, báo cáo tính khả thi dòng tiền, mua sắm, đầu tư.

Tổ chức thực hiện đầy đủ chính xác và đúng hạn các BCTC, báo cáo hợp nhất, báo cáo thuế và báo cáo thống kê theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Phân tích báo cáo để kiểm soát chi phí, công nợ, kho đưa ra giải pháp kịp thời để tối ưu vận hành. Kiểm soát tối ưu giá vốn sản xuất.

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.

Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

Kiểm soát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng….

Đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp.

Kiểm tra tính chính xác việc hạch toán của các kế toán phần hành: các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.

Kiểm tra sổ chi tiết và tổng hợp của công ty.

Kiểm tra các báo cáo của nhân viên kế toán chi tiết

Lập báo cáo tài chính hàng tháng/quý theo quy định

Quyết toán thuế, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Kiểm soát các chứng từ thanh toán.

Theo dõi chi phí sản xuất và phối hợp kế toán giá thành để hạch toán chính xác

1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

2. Kinh nghiệm: từ 03 năm kinh nghiệm, ưu tiên làm mảng sản xuất.

3. Nhanh nhẹn, trung thực, chu đáo, cẩn trọng, điềm tĩnh, biết lắng nghe, kiên nhẫn. Công bằng, khách quan.

4. Cương quyết nhưng uyển chuyển trong việc xử lý các vấn đề liên quan trong phạm vi công việc được giao.

5. Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point…và các phần mềm quản trị, kế toán

6. Kỹ năng phân tích tốt, linh hoạt trong công việc;

7. Kỹ năng báo cáo tổng hợp và giải quyết vấn đề;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

- Thu nhập xứng đáng với năng lực;

- Làm việc hành chính (08h/ngày). Nghỉ 2 thứ 7 trong tháng và Chủ nhật hàng tuần;

- Lương trả đúng hạn, các chế độ phúc lợi thoả đáng;

- Được đài thọ cơm trưa miễn phí tại Công ty;

- Du lịch hàng năm, đóng BHXH, nghỉ phép/lễ tết, lương tháng 13, thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỉ,....;

- Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn;

- Trang thiết bị tốt phục vụ cho công việc.

- Tham gia các hoạt động văn-thể-mĩ.

Công ty có xe đưa đón tuyến Cầu Diễn, Phạm Văn Đồng -> đến Văn phòng Công ty và ngược lại.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tổ 24, Đông Anh, Hà Nội

