Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH WBS Training
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2025
Công ty TNHH WBS Training

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH WBS Training

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 77, đường 23, khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, thuế.
- Có 5 năm kinh nghiệm trong công việc kế toán, thuế (có kinh nghiệm trong công ty tư vấn thuế hoặc đã thanh kiểm tra Thuế là một lợi thế).
- Biết Tiếng Anh (ít nhất là kĩ năng viết) để trao đổi giao dịch phía đối tác nước ngoài.
- Nhanh nhẹn, chủ động, trung thực, có trách nhiệm & nhiệt tình trong công việc.
- Có kinh nghiệm và khả năng quản lý đội nhóm.
- Có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định.
- Thành thạo tin học văn phòng (Excel, PPT…) và phần mềm kế toán.

Tại Công ty TNHH WBS Training Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ (dựa theo năng lực của ứng viên).
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH…
- Ứng viên làm việc trong môi trường doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Tập đoàn WBS - Tập đoàn giáo dục tư nhân lớn nhất nước Đức, văn phòng hiện đại với các chính sách nhân sự thỏa đáng.
- Được hỗ trợ chi phí đi công tác.
- Được tham gia teambuilding cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WBS Training

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH WBS Training

Công ty TNHH WBS Training

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà liền kề số 77 - 78, KĐT TP Giao Lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (cạnh siêu thị MM Mega Market)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

