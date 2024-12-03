Tuyển Kế toán sản xuất Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xưởng sản xuất 3Kalo - Quyết Tiến Vân Côn, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về trụ sở.

Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản ...

Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.

Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những quy định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Kế toán, tài chính

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa, Fast...

Thành thạo tin học Văn phòngg

Biết sắp xếp bao quát công việc.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi.

Tại Công ty cổ phần Crosify Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (11-15M)

Thử việc 2 tháng nhận 90% lương

Phụ cấp khác theo Quy định của Công ty;

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty (thưởng Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau);

Review lương, Du lịch, team building hàng năm

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Crosify

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin