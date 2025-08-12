Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 82 đường Trần Văn Chẩm, ấp 3, xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1.Nhập, xuất kho NVL theo đúng quy trình và phản ánh trên phần mềm
2.Nhập, xuất điều chuyển NVL kho cấp phát lên chuyền sản xuất
3.Theo dõi, nhập, xuất bán thành phẩm, bán thành phẩm từ sản xuất
4.Đối chiếu NVL tồn kho với thủ kho
5.Xác nhận thành phẩm, bán thành phẩm nhập kho hàng ngày, xác nhận cuối tháng
6.Tổng hợp các biên bản lỗi từ sản xuất
7.Tổng hợp, theo dõi NVL bóc tách từ hàng lỗi thuộc khâu sản xuất
8.Phối hợp với kế toán giá thành, tính và chạy giá thành hàng tháng
9.Tổng hợp,ghi chép, điều chỉnh định mức sản xuất nếu phát sinh yêu cầu
10.Kiểm kê, xác nhận, điều chỉnh số liệu kho NVL

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lương 12.000.000 - 15.000.000

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13.
Được hưởng 12 ngày phép/năm tính từ khi ký hợp đồng chính thức, cộng thêm 1 ngày phép khi thâm niên > 5 năm.
Phép tồn hàng năm sẽ được thanh toán vào cuối năm.
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH khi ký HĐLĐ chính thức, du lịch, event nội bộ hàng tuần, tháng, quý...
Được hưởng các chế độ phúc lợi ngày: lễ tết lớn, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc.
Được mua sản phẩm của công ty với chính sách ưu đãi.
Được cung cấp đồ ngủ trưa nhân viên (thảm, gối, chăn.
Được sử dụng miễn phí nước ngọt, sữa, café, trà, đồ ăn nhẹ luôn đầy đủ tại căng tin
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42 HÀM NGHI, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

