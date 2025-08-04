Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức công việc kế toán sản xuất hàng ngày.

Theo dõi, kiểm soát và phân tích chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu.

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán sản xuất.

Cập nhật số liệu sản xuất, quản lý tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán sản xuất theo đúng quy định.

Lập báo cáo chi phí sản xuất định kỳ, báo cáo tồn kho.

Tính định mức, tính giá thành sản phẩm & tính lương của CBNV xưởng sản xuất

Phân tích số liệu, đưa ra các đề xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc vị trí kế toán sản xuất.

Hiểu biết về các quy trình kế toán sản xuất, quản lý chi phí.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast, SAP...).

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel để xử lý số liệu.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin