Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Điểm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Tiến, xã Tân Tiến Thành phố Hà Nội, Việt Nam (đối diện nhà máy xi măng Nam Sơn), Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Kế toán sản xuất

A. HẠCH TOÁN VÀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

· Hạch toán chi phí NVL, nhân công, máy móc theo từng lệnh sản xuất / đơn hàng.

· Theo dõi tình trạng tiêu hao vật tư, tồn kho NVL – BTP – thành phẩm theo ca/kỳ.

· Quản lý chi phí sản xuất dở dang, khấu hao TSCĐ, CCDC phân bổ tại nhà máy.

B. PHÂN TÍCH, ĐỐI CHIẾU VÀ KIỂM SOÁT CHÊNH LỆCH

· Đối chiếu số liệu giữa kế toán – kho – sản xuất định kỳ.

· Phân tích sai lệch định mức (định mức NVL, thời gian, máy móc) so với thực tế.

· Tham mưu cho ban lãnh đạo về các khoản chi phí bất hợp lý, tiềm ẩn rủi ro tài chính hoặc hiệu suất thấp.

C. BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

· Lập báo cáo chi phí, giá thành, hiệu suất sản xuất theo từng đơn hàng / sản phẩm.

D. PHỐI HỢP NỘI BỘ VÀ ĐẢM BẢO TUÂN THỦ

· Kiểm kê định kỳ, xử lý chênh lệch kho NVL, thành phẩm.

· Tham gia thiết lập và cải tiến quy trình kiểm soát nội bộ về dòng tiền – vật tư – chi phí tại nhà máy.

· Đảm bảo số liệu tuân thủ nguyên tắc kế toán Việt Nam (VAS), quy định nội bộ và hỗ trợ kiểm toán, thanh tra thuế khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm làm kế toán sản xuất

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn Phòng

Nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ, tinh thần cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Thưởng ngày lễ, lương tháng 13 theo quy định của công ty;

Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát...theo quy định của Công ty;

