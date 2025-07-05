Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Kế toán sản xuất

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Nhà máy ở thôn Khoá Nhu, xã Yên Hoà, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Tập hợp chi phí, hạch toán giá thành sản phẩm theo từng đơn hàng, dự án.
• Theo dõi, đối chiếu định mức nguyên vật liệu, kiểm soát chi phí sản xuất.
• Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng và phải trả nhà cung cấp.
• Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ, đôn đốc thanh toán, lập báo cáo công nợ.
• Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kho, kinh doanh để kiểm soát chứng từ và số liệu.
• Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu cho kiểm toán và cơ quan thuế.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ từ 25 – 35 tuổi, ngoại hình gọn gàng, tác phong chuyên nghiệp.
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán giá thành hoặc công nợ trong doanh nghiệp sản xuất.
• Am hiểu quy trình sản xuất, biết tính giá thành, nắm rõ nguyên tắc hạch toán.
• Thành thạo Excel, ưu tiên sử dụng tốt phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo…).
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 10 – 15 triệu + thưởng hiệu quả công việc.
• BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thử việc.
• Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí, xét tăng lương định kỳ.
• Tham gia du lịch, đào tạo nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có định hướng phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 102 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

