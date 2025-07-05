Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà máy ở thôn Khoá Nhu, xã Yên Hoà, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất

• Tập hợp chi phí, hạch toán giá thành sản phẩm theo từng đơn hàng, dự án.

• Theo dõi, đối chiếu định mức nguyên vật liệu, kiểm soát chi phí sản xuất.

• Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng và phải trả nhà cung cấp.

• Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ, đôn đốc thanh toán, lập báo cáo công nợ.

• Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kho, kinh doanh để kiểm soát chứng từ và số liệu.

• Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu cho kiểm toán và cơ quan thuế.

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/Nữ từ 25 – 35 tuổi, ngoại hình gọn gàng, tác phong chuyên nghiệp.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán giá thành hoặc công nợ trong doanh nghiệp sản xuất.

• Am hiểu quy trình sản xuất, biết tính giá thành, nắm rõ nguyên tắc hạch toán.

• Thành thạo Excel, ưu tiên sử dụng tốt phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo…).

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Lương cứng từ 10 – 15 triệu + thưởng hiệu quả công việc.

• BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thử việc.

• Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí, xét tăng lương định kỳ.

• Tham gia du lịch, đào tạo nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có định hướng phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

