Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Gia Bình, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tính giá thành sản phẩm theo lô/đơn hàng, phân tích chênh lệch so với định mức.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán: kiểm tra, đối chiếu và nhập liệu chứng từ kế toán phát sinh hằng ngày.

Theo dõi nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm tại xưởng.

Ghi nhận chi phí sản xuất: nguyên vật liệu, nhân công, hao hụt, khấu hao,…

Phối hợp kiểm kê định kỳ, hỗ trợ báo cáo tài chính – kiểm toán.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc/Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán sản xuất, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng/thiết bị y tế.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (MISA, Bravo hoặc tương đương).

Am hiểu quy trình sản xuất, định mức nguyên vật liệu là lợi thế.

Tỉ mỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập tại nhà máy/xưởng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15,000,000 - 18,000,000

Thời gian thử việc: 1-2 tháng, thu nhập thử việc: 85% lương cơ bản.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.

Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.

Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Chế độ mua hàng nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY

