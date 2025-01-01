Công việc Kế toán sản xuất

Nhu cầu tuyển dụng kế toán sản xuất đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm do sự gia tăng của ngành công nghiệp sản xuất. Nhu cầu tuyển kế toán sản xuất để quản lý và tối ưu chi phí là điều rất cần thiết. Mức lương của công việc này dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,…

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán sản xuất hiện nay

Kế toán sản xuất có vai trò quan trọng trong việc ghi nhận, hạch toán, quản lý tài chính trong sản xuất của doanh nghiệp. Kế toán thực hiện tính toán giá thành sản xuất cho từng sản phẩm, quản lý theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu và thống kê số liệu cụ thể cho cấp trên. Ngoài ra, nhân viên kế toán sản xuất còn có trách nhiệm bảo quản chứng từ kế toán và bảo mật các số liệu kế toán, quản lý kho đảm bảo an toàn chất lượng, số lượng của nguyên liệu, vật tư.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2024 ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về tuyển dụng kế toán sản xuất với nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Trên các trang tuyển dụng, có vài nghìn tin đăng tuyển kế toán sản xuất trong các lĩnh vực như điện tử, hàng tiêu dùng và nhiều ngành công nghiệp khác, từ doanh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn lớn.

Kế toán sản xuất có nhiều cơ hội thăng tiến nhờ vai trò quan trọng trong việc quản lý chi phí và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Với kinh nghiệm và kỹ năng, nhân viên có thể được cân nhắc lên các vị trí như Phó phòng, Trưởng phòng Kế toán, hoặc các vai trò quản lý chiến lược trong doanh nghiệp.

Kế toán sản xuất có vai trò trong quá trình ghi chép theo dõi và phân tích chi phí có liên quan đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán sản xuất

Mức thu nhập bình quân của kế toán sản xuất dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào vị trí và kinh nghiệm. Dưới đây là mức lương cụ thể của từng cấp bậc bạn có thể tham khảo:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kế toán sản xuất Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh kế toán sản xuất 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên kế toán sản xuất 7.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên kế toán sản xuất 8.000.000 - 18.000.000 Phó phòng kế toán sản xuất 20.000.000 - 30.000.000 Trưởng phòng kế toán sản xuất 25.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả công việc của kế toán sản xuất

Để các ứng viên hiểu rõ kế toán sản xuất bao gồm những công việc gì, dưới đây là mô tả công việc của một nhân viên kế toán sản xuất cần làm:

Công tác kế toán chuyên môn:​

Tổng hợp và bảo quản chứng từ kế toán, đảm bảo tính bảo mật của số liệu.

Theo dõi việc sử dụng vật tư, hàng hóa trong sản xuất để đảm bảo tuân thủ định mức quy định.

Thực hiện đối chiếu công nợ với nhà cung cấp để đảm bảo tính chính xác trong việc cân đối sổ sách.

Kiểm soát việc xuất/nhập nguyên vật liệu nhằm đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục và hiệu quả.

Lập sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ, đồng thời tính toán, ghi nhận khấu hao tài sản cố định.

Sử dụng phần mềm kế toán để nhập liệu, lưu trữ thông tin và xử lý các nghiệp vụ kế toán một cách hiệu quả.

Ghi nhận, cập nhật chính xác và kịp thời các số liệu liên quan đến nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa và thành phẩm trong quá trình sản xuất.

Tính toán giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán dựa trên các yếu tố như định mức nguyên vật liệu, chi phí nhân công, khấu hao tài sản cố định,…

Quản lý kho:​

Đảm bảo kho luôn sạch sẽ, an toàn và tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy.

Kiểm tra việc xuất/nhập kho và tổ chức kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất, so sánh số liệu thực tế với sổ sách.

Tham gia xây dựng và thực hiện quy trình quản lý kho nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành, giảm thiểu sai sót trong kiểm kê.

Sắp xếp và phân loại nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo tối ưu không gian, chi phí lưu trữ.

Quản lý và điều hành:

Điều phối công việc của thủ kho và các nhân viên liên quan.

Kiểm tra và ký xác nhận bảng lương cho bộ phận sản xuất.

Đào tạo nhân viên về chuyên môn và nội quy kho, đồng thời giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của họ.

Phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp số liệu tồn kho chính xác, hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh.

Thực hiện báo cáo kế toán: Lập và trình bày các báo cáo kế toán theo định kỳ hoặc theo yêu cầu, bao gồm báo cáo giá thành sản phẩm, kiểm kê hàng hóa, doanh thu, chi phí, công nợ,…

Thực hiện công việc khác theo phân công: Hợp tác với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất không gián đoạn, thúc đẩy đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Tuyển kế toán sản xuất đảm nhiệm công việc kế toán chuyên môn, quản lý kho, quản lý và điều hành, thực hiện báo cáo kế toán, thực hiện công việc khác theo phân công

4. Các lĩnh vực ngành nghề tuyển việc làm kế toán sản xuất

Tuyển dụng kế toán sản xuất là điều cần thiết trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như tài chính - ngân hàng, hóa chất, dược phẩm,… Dưới đây là vai trò của kế toán sản xuất trong một số lĩnh vực cụ thể.

Tài chính - ngân hàng: Tuyển dụng kế toán sản xuất tài chính - ngân hàng có vai trò trong việc theo dõi và quản lý tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, bao gồm kiểm tra, đối chiếu số dư, ghi nhận giao dịch thanh toán, lập chứng từ nộp/rút tiền và xử lý các vấn đề liên quan. Nhân viên còn chịu trách nhiệm hạch toán các khoản vay, lập hồ sơ tín dụng, quản lý hồ sơ tài sản đảm bảo và thực hiện các bút toán liên quan. Ngoài ra, nhân viên cần cập nhật chính sách lãi suất, biểu phí, cũng như phối hợp lập kế hoạch tài chính và cân đối dòng tiền hiệu quả theo yêu cầu cấp trên.

Ngành hóa chất, dược phẩm: Kế toán trong lĩnh vực hóa chất và dược phẩm có vai trò trong việc tính giá thành sản phẩm dựa trên các khoản mục chi phí, quản lý, giám sát nguyên vật liệu, hàng hóa và tài sản cố định. Nhân viên kế toán chịu trách nhiệm thu thập, bảo quản chứng từ kế toán và đảm bảo tính bảo mật số liệu. Ngoài ra, kế toán còn thực hiện hạch toán các nghiệp vụ như bán hàng, thu chi, kiểm soát công nợ, giám sát hàng hóa ra vào kho và lập báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Ngành sản xuất và chế tạo: Kế toán sản xuất có vai trò trong việc lập phiếu chuyển công đoạn, theo dõi nhập xuất nguyên liệu, kiểm tra biến động vật tư và tính hao hụt trong các công đoạn sản xuất. Công việc bao gồm lập báo cáo nhập - xuất - tồn, kiểm kê định kỳ, thu thập dữ liệu từ các bộ phận liên quan và chuẩn bị các báo cáo thống kê như sản lượng, năng suất, chi phí sản xuất theo yêu cầu cấp trên, đảm bảo quản lý chứng từ đúng quy trình ISO.

Ngành chế biến gỗ, nội thất: Kế toán sản xuất có vai trò trong việc nhập liệu, tổng hợp và thống kê số liệu sản xuất, lập kế hoạch và báo cáo công việc. Công việc bao gồm hạch toán xuất nhập tồn vật tư, chi phí nhân công, phân bổ tài sản cố định, quản lý quỹ tiền mặt, đối chiếu công nợ và sổ phụ ngân hàng. Đồng thời, kế toán còn đảm nhận việc tổng hợp doanh thu, cũng như lưu trữ và quản lý chứng từ, sổ sách nội bộ theo quy định.

Ngành thực phẩm, đồ uống: Kế toán sản xuất ngành thực phẩm, đồ uống có vai trò nhập dữ liệu và xử lý thông tin, bao gồm hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ và thuế. Nhân viên kế toán theo dõi công nợ, ghi nhận các khoản thu, chi tiền mặt và ngân hàng, đồng thời lập báo cáo thuế theo quy định. Công việc cũng bao gồm kiểm soát nhập xuất tồn kho, kiểm kê tài sản định kỳ, quản lý chứng từ kế toán một cách chính xác và đầy đủ.

Ngành công nghệ thông tin: Kế toán trong lĩnh vực công nghệ thông tin đảm nhiệm vai trò trong việc theo dõi, kiểm soát các khoản thanh toán, cũng như kiểm tra và đối chiếu số liệu thu – chi. Nhân viên kế toán hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của giám đốc và xuất hóa đơn GTGT, đồng thời theo dõi tất cả hóa đơn khai thuế hàng tháng. Ngoài ra, công việc còn bao gồm theo dõi công nợ phải thu, phải trả, kê khai và nộp báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật.

Ngành may mặc và giày da: Kế toán sản xuất trong lĩnh vực may mặc và giày da chịu trách nhiệm tập hợp, đối chiếu số liệu cắt vải, da, xuất kho các nguyên liệu, đồng thời theo dõi công nợ với các nhà gia công. Công việc bao gồm tính toán và rà soát công nợ, kiểm soát nguyên vật liệu xuất kho, cũng như lắp ráp sản phẩm theo yêu cầu của các bộ phận khác. Kế toán còn phối hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng để đảm bảo tiến độ sản xuất, hạch toán các khoản phải thu khách hàng, lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, cùng các báo cáo công nợ định kỳ với khách hàng và nhà cung cấp.

Ngành vật liệu xây dựng: Nhân viên kế toán trong lĩnh vực vật liệu xây dựng có nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa nhập xuất, theo dõi hàng tồn kho và đối chiếu dữ liệu hàng hóa vào hệ thống. Công việc bao gồm nhập, tổng hợp và xử lý số liệu sản xuất, đồng thời lập kế hoạch và báo cáo công việc. Kế toán cũng cung cấp, thu thập và lưu trữ số liệu thống kê, từ đó đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp khi cần thiết, cũng như phân tích và theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm theo yêu cầu của quản lý.

Ngành nông nghiệp, thủy sản: Kế toán trong ngành nông nghiệp và thủy sản có nhiệm vụ báo cáo quỹ tiền mặt và ngân hàng hàng ngày, kiểm tra và xử lý chứng từ thanh toán, cùng với việc nhập liệu vào phần mềm. Kế toán kiểm soát chi phí sản xuất, ghi nhận bán hàng xuất khẩu, và thực hiện các báo cáo định kỳ. Họ cũng theo dõi số liệu phát sinh trong quá trình sản xuất, thực hiện kiểm kê kho, và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp.

Ngành điện tử, linh kiện: Kế toán trong ngành điện tử và linh kiện thực hiện các công việc như lập báo cáo tài chính, báo cáo ngân sách phòng ban, và khai báo thuế đúng hạn, chính xác theo quy định. Họ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hạch toán các phát sinh về giá thành, tài sản, khấu hao, lương và chi phí khác, đồng thời đảm bảo số liệu chi tiết khớp với tổng hợp.

Ngành năng lượng: Kế toán ngành năng lượng đảm nhận việc xây dựng và kiểm soát hệ thống tính giá thành sản phẩm, đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy trình sản xuất. Họ thực hiện kiểm tra, hạch toán chi phí nhân công, khấu hao tài sản cố định, và các chi phí dịch vụ mua ngoài. Ngoài ra, kế toán theo dõi kho nguyên liệu, lập báo cáo sản xuất từng xưởng, phân tích biến động giá thành, so sánh giá nguyên vật liệu với thị trường, và hỗ trợ các phòng ban liên quan qua cảnh báo khi cần thiết.

Ngành công nghiệp khai khoáng: Nhân viên kế toán trong ngành công nghiệp khai khoáng chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu sản xuất từ các bộ phận như kho, kỹ thuật, và sản xuất. Nhân viên lập các báo cáo thống kê về sản lượng, năng suất lao động, tồn kho nguyên vật liệu, chi phí sản xuất và hiệu quả sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Ngoài ra, kế toán còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công từ cấp trên.

Tuyển dụng kế toán sản xuất trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

5. Hình thức làm việc của kế toán sản xuất

Tuyển dụng kế toán sản xuất với các hình thức khác nhau cho bạn ứng tuyển, dưới đây là hình thức tuyển kế toán sản xuất phổ biến bạn có thể tham khảo.

5.1. Tuyển dụng kế toán sản xuất làm Full - Time (toàn thời gian)

Tuyển dụng kế toán sản xuất full time làm việc theo ca cố định, từ 8 tiếng/ngày. Nhân viên đảm nhiệm các công việc về ghi nhận, đối chiếu số liệu, kiểm soát xuất/nhập, tính giá thành, khấu hao và lập báo cáo. Đồng thời, nhân viên thực hiện quản lý kho đảm bảo sắp xếp khoa học, kiểm kê định kỳ, và tuân thủ quy trình vận hành.

5.2. Tuyển dụng kế toán sản xuất làm part time

Tuyển dụng kế toán part time chủ yếu dành cho vị trí thực tập sinh, có thể sắp xếp ngày làm việc phù hợp với thời gian biểu của mình nhưng vẫn đảm bảo đủ số ngày làm việc được yêu cầu. Công việc part time thường khá nhẹ nhàng, nhân viên sẽ hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hàng hóa, nhập liệu các giấy tờ, chứng từ về sản xuất. Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của cấp trên.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán sản xuất nhiều nhất

Với sự đa dạng trong tuyển dụng kế toán sản xuất ở nhiều lĩnh vực và mức lương hấp dẫn như vậy, việc làm này được tuyển dụng nhiều ở đâu? Dưới đây là các khu vực tuyển kế toán sản xuất nhiều nhất.

6.1. Tuyển dụng kế toán sản xuất TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, ngành công nghiệp sản xuất tập trung đông đảo ở đa dạng lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm mới, vì vậy tuyển dụng kế toán sản xuất để tối ưu hóa chi phí là điều cần thiết với vài nghìn tin tuyển dụng.

Nhu cầu tuyển kế toán sản xuất ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thực phẩm, đồ uống, nội thất, dược phẩm, sản xuất, chế tạo, công nghệ thông tin, may mặc, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, điện tử, linh kiện. Mức lương dao động cho việc làm này dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng tại TP.HCM tập trung nhiều ở quận 1, quận 7, thành phố Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh.

TP.HCM tuyển dụng kế toán sản xuất ở quận 1, quận 7, thành phố Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh

6.2. Tuyển dụng kế toán sản xuất tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế phía Bắc với nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, đòi hỏi nhu cầu tuyển dụng kế toán sản xuất có chuyên môn để quản lý chi phí. Theo các trang tuyển dụng, có đến vài nghìn tin tuyển dụng ở các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, dược phẩm, sản xuất, chế tạo, nội thất, thực phẩm, đồ uống, công nghệ thông tin, may mặc, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, điện tử, linh kiện, công nghiệp khai khoáng.

Mức lương dao động dành cho việc làm này từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Hà Nội tập trung nhiều ở nhiều ở quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Long Biên.

6.3. Tuyển dụng kế toán sản xuất tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế lớn ở miền Trung, tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất và khu công nghiệp đang phát triển. Nhu cầu tuyển dụng kế toán sản xuất nhằm hỗ trợ tối ưu hóa động và đáp ứng sự phát triển của khu vực.

Theo các trang tuyển dụng, có đến vài trăm tin đăng tuyển ở các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sản xuất, thực phẩm, đồ uống, công nghệ thông tin, may mặc, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, linh kiện, năng lượng. Mức lương dao động từ 7.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng tập trung nhiều ở quận Liên Chiểu, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

6.4. Tuyển dụng kế toán sản xuất tại Bình Dương

Bình Dương là trung tâm công nghiệp lớn với nhiều khu công nghiệp và nhà máy sản xuất, vì vậy nhu cầu tuyển dụng kế toán sản xuất là điều cần thiết, với vài trăm tin tuyển dụng. Nhu cầu tuyển kế toán sản xuất ở các lĩnh vực sản xuất, chế tạo, nội thất, gỗ, thực phẩm, đồ uống, công nghệ thông tin, may mặc, vật liệu xây dựng, nông nghiệp.

Mức lương cho việc làm kế toán sản xuất dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Bình Dương tập trung nhiều ở thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát.

Bình Dương tuyển dụng kế toán sản xuất ở các lĩnh vực sản xuất, chế tạo, nội thất, gỗ, thực phẩm, đồ uống, công nghệ thông tin, may mặc, vật liệu xây dựng, nông nghiệp

6.5. Tuyển dụng kế toán sản xuất tại Quảng Ninh

Quảng Ninh đang là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao và được xem là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, sự gia tăng của các doanh nghiệp với đa dạng lĩnh vực dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Ninh cho vị trí nhân viên kế toán sản xuất, đặc biệt trong ngành may mặc được một số tin tuyển dụng ở các trang. Mức lương dao động cho vị trí kế toán sản xuất từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở huyện Hải Hà.

6.6. Tuyển dụng kế toán sản xuất tại Đồng Nai

Đồng Nai có hệ thống khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất phát triển mạnh, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng kế toán sản xuất tăng với vài tin tuyển dụng mỗi tháng. Lĩnh vực được tuyển dụng nhiều ở Đồng Nai bao gồm: Dược phẩm, sản xuất, chế tạo, linh kiện, với mức lương dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai tập trung nhiều ở thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, Trảng Bom.

6.7. Tuyển dụng kế toán sản xuất tại Bắc Ninh

Bắc Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở phía Bắc. Các doanh nghiệp tại đây ngày càng phát triển ngành công nghiệp sản xuất, vì vậy, đẩy mạnh việc tuyển dụng kế toán sản xuất là điều quan trọng để tối ưu hóa chi phí. Theo các trang việc làm, có vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng ở các lĩnh vực nội thất, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, điện tử, linh kiện. Mức lương dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh tập trung nhiều ở huyện Yên Phong, thành phố Từ Sơn, thị xã Quế Võ.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán sản xuất

Với mức lương hấp dẫn và vị trí tuyển dụng đa dạng, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu gì của nhà tuyển dụng để làm tốt công việc kế toán sản xuất? Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản mà bạn cần biết:

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng.

Biết cách phối hợp với nhiều bộ phận như sản xuất, kỹ thuật, quản lý và kiểm toán.

Ứng viên cần nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới.

Một số công ty sẽ đòi hỏi kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở các vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các công cụ công nghệ và các phần mềm kế toán là cần thiết.

Kỹ năng giao tiếp tốt giúp truyền đạt thông tin hiệu quả và tương tác tốt với các thành viên khác trong tổ chức.

Cần thường xuyên học hỏi, cập nhật các quy định kế toán mới để duy trì sự chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp.

Cần có khả năng phân tích và tạo ra báo cáo, biểu đồ, số liệu thống kê để hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định tài chính hợp lý.

Quản lý thời gian và sắp xếp công việc hợp lý giúp ưu tiên các nhiệm vụ và hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo tính chính xác.

Cần nắm rõ các bước trong quy trình sản xuất, từ lập kế hoạch, mua nguyên liệu, quản lý hàng tồn kho đến sản xuất và phân phối sản phẩm.

Nắm vững kiến thức kế toán: Ứng viên cần hiểu rõ về nguyên tắc kế toán và quy định tài chính. Ngoài ra các kiến thức về hạch toán, cân đối kế toán, lập báo cáo tài chính, các quy trình kế toán cũng rất quan trọng để hoàn thành tốt công việc.

Ứng viên kế toán sản xuất cần sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán là cần thiết

Tuyển dụng kế toán sản xuất là cơ hội hấp dẫn cho những ai có kiến thức và bằng cấp về kế toán, kiểm toán. Ngành công nghiệp sản xuất đang tăng trưởng, tạo cơ hội việc làm đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bạn cần biết được những yêu cầu của nhà tuyển dụng đề ra, để đáp ứng được vị trí công việc này với mức lương hấp dẫn.